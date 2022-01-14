В «Ельцин Центре» опровергли, что картину ученицы Малевича испортил их сотрудник

Сотрудник центра вспомнил, что ручка у неизвестного была с собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Ельцин Центре» опровергли информацию о том, что их сотрудник изрисовал ручкой картину ученицы Каземира Малевича - Анны Лепорской. Об этом корреспонденту «КП-Екатеринбург» рассказал один из работников центра.

- Это не сотрудник «Ельцин Центра» и не бывший сотрудник. После случившегося была отставка начальника службы безопасности, - сообщил он.

Также сотрудник центра вспомнил, что ручка у неизвестного была с собой. При этом он не был участником экскурсии.

Неизвестный испортил картину «Три фигуры» и нарисовал маленькие глазки героям полотна. Работу вандала заметили 7 декабря 2021 года две посетительницы выставки и обратились к сотруднику центра, который поднял тревогу. Полотно сняли с выставки и отправили обратно в Третьяковскую галерею, где состоялось заседание реставрационного совета.

Ущерб оценили в 250 тысяч рублей. Перед отправкой на выставку работу застраховали на 74,9 миллиона рублей. В СМИ появилась информация, что вандалом мог быть бывший сотрудник «Ельцин Центра».

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