Изначально глаз на лицах слева и справа не было. Кто-то их пририсовал на выставке. Фото: The Art Newspaper Russia

В музейной среде разгорается скандал - кто-то ручкой пририсовал глаза персонажам картины «Три фигуры», застрахованной на 75 миллионов рублей. Испорчена оказалась работа знаменитой советской художницы Анны Лепорской. Она известна, например, тем, что в 20-х годах прошлого века практиковалась у самого Каземира Малевича, автора «Черного квадрата».

Глаза появились на картине Лепорской, когда полотно экспонировалось в Екатеринбурге в Арт-галерее Ельцин Центра. Ее привезли сюда из Третьяковской галереи специально на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Возможно, картина так и провисела бы до конца выставки, если бы не внимательность посетителей. Именно они 7 декабря заметили, что полотно видоизменилось.

Сейчас место, где размещали полотно, пустует Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дело в том, что на картине не было защитного стекла. Поэтому вандал спокойно добрался до полотна, - рассказывают сотрудники Ельцин Центра. - Ручка у него была с собой. Он сделал свое «грязное дело» и остановился. Это случилось в рабочее время, но человек гулял по выставке один, он не был участником экскурсии. Кто-то говорит, что это сделал бывший сотрудник музея, но это не так. После этого инцидента был уволен начальник службы безопасности Ельцина Центра.

В Ельцин Центре так же добавляют, что вандал попал на записи камер видеонаблюдения, но предоставить эти улики они могут только по запросу правоохранительных органов.

После случившегося работу Лепорской отправили назад в Москву на реставрацию. Почти месяц новость о вандализме обсуждалась лишь в искусствоведческих кругах. Сегодня в Ельцин Центре впервые прокомментировали случившееся.

- Произошел несчастный случай. Картина уже реставрируется. Ущерб по оценкам экспертов устраним без последствий для произведения искусства. Страховая компания уже осуществила выплаты Государственной Третьяковской галерее, основанные на результатах обследования картины и расчетах реставрационных работ, утвержденных реставрационным советом музея, - комментирует Илья Шипиловских, руководитель Арт-галереи Ельцин Центра. - Ельцин Центр обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства.

При этом ущерб был оценен в 250 тысяч рублей. В полиции пока не комментируют данную ситуацию.

Выставка в Арт-галерее продолжает работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ельцин Центре также подтвердили, что обратились в полицию лишь 20 декабря, то есть спустя почти две недели после того, как на картине были обнаружены нарисованные глаза.

- Все это время мы активно пытались понять, что произошло, - уточняют Илья Шипиловских. - Мы обращались в страховую компанию, в Третьяковскую галерею по протоколу. Общались с участниками инцидента. Вплоть до 31 декабря прошлого года внутренняя проверка шла. Это форс-мажор. Что-то из ряда вон. Форс-мажоры случаются. Третьяковская галерея авторитетная институция. Для них это было шокирующе. Но все знают, как действовать в подобной ситуации. Было сразу начат диалог и максимально эффективное для обоих сторон урегулирование инцидента.

В Ельцин Центре уточняют, что не знают личности того, кто нарисовал на картине глаза.

- Мы не можем разглашать совершеннолетний или несовершеннолетний это был. Но у нас есть догадки, кто это был. Видео все запечатлело, - добавил руководитель Арт-галереи.

Кстати, в Арт-галерее Ельцин Центра летом экспонировалась одна из картин Леонардо да Винчи. Тогда она была упакована в бронированный ящик внутри которого поддерживался свой микроклимат.

Добавим, что инцидент с картиной Анны Лепорской не первый такой в Екатеринбурге. В ноябре 2018 года в частной галерее две девушки, пытаясь сделать селфи, уронили картину сюрреалиста Сальвадора Дали.

Остальные полотна остались нетронутыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО

Как пририсованные глаза скажутся на стоимости картины?

Есть мнение, что «Мона Лиза» Леонардо да Винчи стала такой популярной во всем мире лишь после того, как в 1911 году ее украл итальянский художник-декоратор Винченцо Перуджа. СМИ в красках описывали поиски похитителя, совершившего «преступление века», благодаря чему о картине узнали все. В связи с этим резонно возникает вопрос, а как то что случилось с работой Анны Лепорской может повлиять на ее стоимость?

- Любое повреждение картины снижает ее стоимость, а не повышает, - объясняет Дмитрий Озерков, заведующий отдела современного искусства Эрмитажа. - Но она не может попасть на аукцион, потому что находится в музейном фонде России. По нынешним законам он нерушимый. То есть участвовать в аукционах картина не может. «Три фигуры» Анны Лепорской это работа в духе новой вещественности. Важная работа, ключевая для русского искусства.

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