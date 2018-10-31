2018-10-31T17:04:23+03:00
Общество

На Урале две девушки уронили две картины Сальвадора Дали, решив сделать селфи

Испугавшись, виновницы сбежали с места преступления
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Поврежденную картину убрали из экспозиции. Фото: instagram.com/glavny_prospekt/Поврежденную картину убрали из экспозиции. Фото: instagram.com/glavny_prospekt/
Изменить размер текста:

Одна из картин великого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали пала жертвой селфи в Екатеринбурге. Работа испанского живописца была выставлена в Международном центре искусств «Главный проспект». Это небольшая картина из серии «Капричос», созданной в 1977 году. Дали тогда вдохновился сатирической серией небольших картин другого испанского художника Франсиско Гойи и написал свою аналогичную серию.

На выставке картины обоих художников идут в паре. Посетителей хоть отбавляй. И вот от них-то и пришла беда наследию Сальвадора Дали. Вечером на выставку пришли две молодые девушки, которые стали фотографироваться с картинами. Да так увлеклись процессом, что уронили две картины. Испугавшись, девушки тут же убежали.

Работы из серии «Капричос» Сальвадор Дали нарисовал в 1977 году. Фото: instagram.com/glavny_prospekt/

Работы из серии «Капричос» Сальвадор Дали нарисовал в 1977 году. Фото: instagram.com/glavny_prospekt/

– Одна из картин Сальвадора Дали при падении была повреждена, – рассказали в галерее «Главный проспект». – Это произошло, когда наших сотрудников не было рядом. Сейчас мы пытаемся понять, как такое вообще случилось и насколько серьезный вред нанесен картине.

Все картины Сальвадора Дали – из частной коллекции, отмечают в галерее. После случившегося ее сотрудники подали заявление в полицию.

– Сообщение поступило около 19.30. На место выезжала следственно-оперативная группа, – пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. – Проводится проверка, устанавливается ущерб, а также личности девушек, которые повредили картину.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дмитрий Солоников: Новый год и должен быть главным праздником - людям надоела политика
Директор Института современного государственного развития прокомментировал «КП» то, как россияне воспринимают современные праздники и их место в своей жизни — согласно свежему опросу ВЦИОМа...
Новости 24
В первый день ноября в Екатеринбурге будет гололедица
Пьяный лихач за рулем УАЗа пытался оторваться от полиции на Тюменском тракте
Общественники недовольны ремонтом газонов в Екатеринбурге
В Екатеринбурге откроют музей имени художника Виталия Воловича
Ждут решения московского суда: уральские чиновники не могут придумать, как штрафовать «гряземесов»
Четыре уральских театра номинированы на 22 «Золотые маски»
В Свердловской области уровень собираемости взносов на капитальный ремонт превысил среднероссийский
«Нового представят в ноябре»: в Екатеринбурге увольняется директор колледжа имени Ползунова
Был пьяный и без прав: под Екатеринбургом лихач устроил догонялки с полицейскими
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Коммунальщики Екатеринбурга вывезли с городских улиц 750 тонн снега
На Дублере Сибирского тракта Mitsubishi насмерть сбила пенсионера
Уральцы отказались предлагать новые варианты для второго названия «Кольцово»
Три игрока «Автомобилиста» вызваны в национальную сборную России
Дело 12 налетчиков, ограбивших ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге, отправлено в суд