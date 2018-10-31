На Урале две девушки уронили две картины Сальвадора Дали, решив сделать селфи

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-31T17:04:23+03:00

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Одна из картин великого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали пала жертвой селфи в Екатеринбурге. Работа испанского живописца была выставлена в Международном центре искусств «Главный проспект». Это небольшая картина из серии «Капричос», созданной в 1977 году. Дали тогда вдохновился сатирической серией небольших картин другого испанского художника Франсиско Гойи и написал свою аналогичную серию.

На выставке картины обоих художников идут в паре. Посетителей хоть отбавляй. И вот от них-то и пришла беда наследию Сальвадора Дали. Вечером на выставку пришли две молодые девушки, которые стали фотографироваться с картинами. Да так увлеклись процессом, что уронили две картины. Испугавшись, девушки тут же убежали.

Работы из серии «Капричос» Сальвадор Дали нарисовал в 1977 году. Фото: instagram.com/glavny_prospekt/

– Одна из картин Сальвадора Дали при падении была повреждена, – рассказали в галерее «Главный проспект». – Это произошло, когда наших сотрудников не было рядом. Сейчас мы пытаемся понять, как такое вообще случилось и насколько серьезный вред нанесен картине.

Все картины Сальвадора Дали – из частной коллекции, отмечают в галерее. После случившегося ее сотрудники подали заявление в полицию.

– Сообщение поступило около 19.30. На место выезжала следственно-оперативная группа, – пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. – Проводится проверка, устанавливается ущерб, а также личности девушек, которые повредили картину.