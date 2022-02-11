В деле сестер Петровых выяснились новые подробности. Фото: из архива Екатерины Петровой

На днях мы рассказывали историю многодетной матери Валерии Петровой, у которой уже больше шести лет блокируют карты и снимают деньги за квартиру, в которой она не прописана и не живет уже больше 20 лет.

Жилье досталось Валерии и Екатерине Петровым в наследство от пьющей матери, от которой девочек забрали в детский дом, когда они были совсем малышками. Но, по словам Леры, женщины не вступали в право собственности и не заключали договор социального найма.

«КП-Екатеринбург» разобралась в сложившейся ситуации, а также поговорила с Екатериной Петровой, которую сестра обвинила в том, что она не хочет решать проблему с долгами.

Фото: из социальных сетей Валерии Петровой

«НЕ ПОМНЮ, ЧТОБЫ Я ЧТО-ТО ПОДПИСЫВАЛА»

Сестры Петровы родились в Братске, но выросли в детском доме №3 в Екатеринбурге. Девочек забрали от пьющей матери, которую лишили родительских прав. После этого девочки больше не возвращались в Братск.

Когда Лера выпустилась из детского дома, то узнала, что за ней закреплена квартира ее матери, которая к тому времени уже умерла. А около шести лет назад с карты женщины стали снимать деньги за коммунальные услуги этой квартиры в Братске.

С карты Валерии регулярно снимают деньги за коммунальные услуги. Фото: скриншот предоставлен Валерией Петровой

- Мне резко стали приходить счета. Оказывается, что долги за квартиру в Братске копились уже больше десяти лет. С карточек начали снимать деньги, включая даже детские пособия. Я не понимала, как же так?! Ведь в этой квартире я не живу и не прописана. Я в Братске последний раз была, когда мне было всего восемь лет, - рассказала Лера.

Раннее по выписке из Единого государственного реестра недвижимости мы узнали, что квартира принадлежит муниципальному образованию города Братск и, по закону, чтобы у Леры требовали деньги за коммунальные услуги, она должна была заключить договор социального найма. Но женщина утверждала, что ничего не подписывала.

По выписке из Единого государственного реестра недвижимости Валерия узнала, что квартира принадлежит администрации Братска. Фото: из личного архива Валерии Петровой

Позже выяснилось, что это действительно так. Из администрации города Братск Лере пришел ответ, в котором сказано: «по состоянию на 24.01.2022 Вы являетесь нанимателем жилого помещения №42 (квартиры в Братске, - Прим. Ред.)». Но договор был подписан «в лице Тимофеевой Е. Д. действующей по доверенности, удостоверенной нотариусом г. Екатеринбурга Свердловской области Степаненко М.В. 14.05.2012 года».

- Только я не помню, чтобы я подписывала какую-то доверенность, - удивляется Лера. - Из детского дома мне выслали копию доверенности на Тимофееву Е. Д, которую подписывали мои сестры Алина и Катя, еще, когда были несовершеннолетними. Но моей доверенности в детском доме не оказалось.

Фото: из архива Екатерины Петровой

«ЛЕРКЕ Я ВСЕГДА ПОМОГАЛА»

По словам Валерии Петровой, на двоих с сестрой Катей у них накопился долг около 400 тысяч рублей. Но часть из этого долга уже списали, так как перед Новым Годом с карты у Валерии сняли около 80 тысяч рублей, которые ей по ошибке перевел знакомый.

- Изначально на «Госуслугах» стояла общая сумма долга около 400 000 рублей. Это на нас двоих с сестрой Катей, потому что Алины не стало в 2011 году. Но Катя не хочет мне помогать. Она прямым текстом сказала мне: «Лера, я ни в чем этом участвовать не собираюсь, если хочешь, продавай почку и закрывай все долги», - рассказывала ранее Валерия Петрова.

«КП-Екатеринбург» связалась с Екатериной Петровой, чтобы узнать ее версию происходящего.

- Когда я увидела, что обо мне рассказала Лера, мне стало очень обидно, потому что она просто вынесла сор из избы. Я всегда старалась поддерживать сестру. У меня у самой трое детей, но, что бы ни случалось в жизни, Лерке я всегда помогала. Но я очень не люблю, когда люди прибедняются! Я всегда старалась сама зарабатывать на жизнь, чтобы была возможность помогать мужу и прокормить детей, обеспечить их лучшей жизнью. Я даже никогда детские пособия не получала, потому что считаю, что другим они нужнее, - рассказывает Екатерина Петрова, - От долгов за квартиру я не отмахивалась. Я просто говорила Лере: «Давай подождем, нужно накопить деньги на хорошего юриста, чтобы он во всем разобрался». Я вот лично ничего в этих вопросах не понимаю, и не хочу лезть во все это, потому что могу наворотить дел и сделать только хуже. А про почку я сказала Лере сгоряча, потому что уже не выдержала, что она каждый день жаловалась на жизнь. Я верю, что все вопросы можно решить, но ничего просто так не дается. На все нужны деньги. Надо это понимать.

Сестры Петровы выросли в детском доме. Лера и ее младшая сестра Катя (сзади) в третьем классе. Фото: из личного архива Валерии Петровой

Екатерина нередко финансово помогала своей сестре и не ожидала услышать о себе такое.

- Теперь мне в социальных сетях пишут, что я – плохая, жестокая сестра. А ведь еще буквально на этих выходных мы сидели на кухне у Леры, пили чай и разговаривали по душам. Новый год мы все вместе праздновали у нас с мужем дома. Очень обидно, что Лера рассказала все, не подумав, - делится Катя.

В свою очередь Валерия признается, что не хочет терять сестру и надеется на примирение.

- У нас с Катей всегда были сложные отношения, бывает, что мы ссоримся, но я все равно ее очень люблю и благодарна за все, что она для меня делает. Я просто была в отчаянии, и мне хотелось поскорее решить вопрос с долгами, - рассказывает Лера.

Обе сестры Петровы воспитывают троих детей и мечтают, чтобы их жизнь наладилась. Фото: из социальных сетей Валерии Петровой

«ТЕПЕРЬ ВСЕ РЕШИТСЯ БЫСТРЕЕ»

После освещения этой ситуации, вопросы действительно стали решаться быстрее.

Так, 11 февраля, Валерии пришли документы из Комитета по управлению муниципальным имуществом города Братска.

- Несмотря на то, что у нас произошел конфликт с сестрой, я все равно очень благодарна редакции «Комсомольской правды-Екатеринбург», потому что впервые за пять лет мне наконец-то стали отвечать из администрации Братска, - делится Валерия Петрова.

В электронном виде женщине выслали копию договора о социальном найме, а также копию договора на передачу собственности. По этим документам, Валерия совместно с Екатериной являются собственниками квартиры и обязаны платить по счетам.

Мы показали документы известному юристу Ивану Волкову, чтобы он помог разобраться в ситуации.

Копия договора о социальном найме. Фото: скриншот предоставлен Валерией Петровой

*КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Иван ВОЛКОВ, юрист:

- Договор социального найма, который заключался в 2012 году в Братске, подписан некой Тимофеевой Е.Д., действующей на основании доверенности. Кто это, мы пока не знаем. Я предполагаю, что это работник детского дома. Далее в договоре указано, что наниматель обязан принять квартиру по акту в срок, не превышающий десяти дней со дня подписания договора. Соответственно акт не прислали и я уверен, что его и нет, потому что иначе было бы известно, что Петрова Валерия выезжала в Братск и принимала эту квартиру по акту. Тимофеева тоже, скорее всего, не ездила в Братск, чтобы подписать этот договор. С правовой точки зрения квартира вообще не была принята Петровой. Далее в договоре указано, что через пять месяцев та же Тимофеева подписала за сестер договор о приватизации квартиры. Скорее всего, сестры даже были не в курсе того, что за них кто-то вступил в право на собственность данного жилья, - комментирует ситуацию юрист.

Копия договора о приватизации. Фото: документ предоставлен Валерией Петровой

Иван Волков пообещал лично пообщаться с Валерией и подробнее изучить все документы.

По его словам, если женщине получится доказать незаконность заключения договора социального найма и договора приватизации, она имеет право подать в суд, чтобы официально расторгнуть их и признать его не действительным.

На данный момент важнее всего выяснить, кто такая Тимофеева Е.Д. и потребовать копию доверенности на нее, оформленной и подписанной сестрами Петровыми.

«КП-Екатеринбург» продолжит следить за ситуацией.

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