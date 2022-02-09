«Сестра посоветовала продать почку»: многодетная мать расплачивается за долги родителей, от которых ее забрали в детский дом

Женщина неоднократно обращалась за помощью в различные инстанции, но пока это не дало никаких результатов. Фото: коллаж Алексей Булатов/Валерия Петрова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валерия Петрова родилась в Братске. Сейчас ей 29 лет. Когда она была совсем малышкой, мать сильно пила и била ее и сестер. Соседи обратились в органы опеки, и женщину лишили родительских прав, а Леру вместе с двумя младшими сестренками забрали в детский дом.

Больше Валерия не возвращалась в квартиру, где жила ее мама. Женщина выросла в детском доме Екатеринбурга, но сейчас с тремя детьми живет в Среднеуральске, что в 10 километрах от уральской столицы. И вот уже несколько лет с ее карты снимают деньги за квартиру в Братске, которую она не получала в наследство, в которой не прописана и не живет.

Из приюта в Братске у Валерии осталась всего одна фотография на память. На фото Лера в синей футболке с игрушкой в руках. Фото: из личного архива Валерии Петровой

«МАМА ПОЗВОНИЛА ТОЛЬКО РАЗ, ЧТОБЫ ПОПРОСИТЬ ДЕНЬГИ»

Отец Леры умер в 1995 году, когда ей было всего три годика. Ее мать была тогда беременна третьим ребенком, вскоре после родов сильно запила.

- Все как у всех. Мама постоянно пила и била нас с сестренками, кого-то домой водила или, наоборот, сама подолгу дома не ночевала. Нас подкармливали соседи, а у одной женщины мы постоянно прятались от мамы, - вспоминает женщина.

Вскоре те самые соседи не выдержали издевательств над детьми и обратились в органы опеки, мать после этого лишили родительских прав. Девочек забрали в детский дом в Братске, когда Лере было восемь лет. Там Валерия вместе с сестрами Алиной и Катей прожили чуть меньше года.

Лера и ее младшая сестра Катя (сзади) в третьем классе. Фото: из личного архива Валерии Петровой

- Через какое-то время после того, как нас забрали, в детский дом стали приходить письма. Женщина, которая оказалась нашей двоюродной бабушкой, высылала деньги, а позже приехала, чтобы забрать нас к себе. Она увезла меня, Алину и Катю в Екатеринбург. Мы пожили у нее около недели, а потом она снова отдала нас в детский дом. Зачем она так поступила, сейчас остается только догадываться. Пообещала, что будет часто приходить к нам в гости. Сначала действительно приходила, потом визиты становились все реже, - рассказывает женщина.

До совершеннолетия девочки прожили в детском доме №3.

- За все это время мать позвонила нам только один раз, когда мне исполнилось 15 лет. Я не знаю, как она нас нашла. Я взяла трубку, мать плакала-плакала, а в конце разговора оказалось, что она позвонила, чтобы попросить деньги, которые мы должны были получить к совершеннолетию. Больше она не звонила. Потом, точно уже не помню кто, но кто-то из детского дома нам сказал, что маму нашли мертвой. Сказали, что ее нашли у горящего дома с восьмью колотыми ранениями в шею, - вспоминает Валерия.

Валерия в Детском доме в Екатеринбурге с приятелем. 2006 год. Фото: из личного архива Валерии Петровой

«ЗА ВАМИ ЗАКРЕПЛЕНО ЖИЛЬЕ»

Когда Лере исполнилось 18 лет, она выпустилась из детского дома. Сначала девушка жила у друзей, а затем переехала к своему молодому человеку.

- Я окончила училище, в которое меня направил детский дом, и поняла, что мне некуда идти. Я в прямом смысле стояла с чемоданами на крыльце детского дома и не знала, что мне делать. Пришлось проситься пожить у друзей, они мне тогда и сказали: «Лерка, ты же детдомовская, всем детдомовским полагается жилье от государства». А нам никто об этом даже не говорил, - вспоминает женщина.

Леру прописал у себя молодой человек, который в будущем стал отцом ее детей. Фото: из личного архива Валерии Петровой

Тогда Валерия отправилась в Управление социальной политики №23, чтобы все разузнать о положенном жилье. Там девушка и узнала, что за ней и ее сестрами уже закреплена квартира в Братске по адресу ул. Спортивная, 3.

- У меня там даже документы смотреть не стали. Сотрудница позвонила в детский дом №3 в Екатеринбурге и сказала: «Так за тобой уже закреплено жилье, чего ты еще хочешь?». Я ушла оттуда, ничего не понимая. Пришла домой и начала плакать. Но позже собралась с силами и решила во всем разбираться, - рассказывает Лера. - Приходила в детский дом, просила мне хоть что-то объяснить, мне сказали «посмотри в документах», в документах я на тот момент не разбиралась, нас этому не учили. Поняла только то, что квартиру за нами закрепили, когда нас только привезли в Детский дом в Братске. В Детском доме в Екатеринбурге не имели права за нами ее закреплять, потому что мы жили за 3,5 тысячи километров от нее.

Судя по документам из детского дома, квартиру за сестрами Петровыми закрепили, когда их привезли в Детский дом в Братске. Фото: из личного архива Валерии Петровой

Предположения Валерии подтвердили документы из Детского дома. В постановлении о направлении сестер Петровых в Детский дом Братска указано: «закрепить за несовершеннолетними жилую площадь по адресу г. Братск, ул. Спортивная д.3 кв. 42 до совершеннолетия».

- Я пыталась понять, что мне теперь делать, потому что я выросла в Екатеринбурге, у меня там была своя жизнь. Я снова звонила в детский дом, но там мне говорили всегда только одно: «Что ты хочешь? За тобой ведь закреплено жилье, все, иди отсюда, мы вас вырастили, больше мы ничего сделать не можем». Я ничего не могла им ответить, мне было тогда всего 18 лет, мне пришлось просто смириться с ситуацией, - вспоминает Валерия.

На фото Валерия со старшей дочерью Кирой. Первого ребенка Лера родила в 19 лет. Фото: из личного архива Валерии Петровой

«ПРОДАВАЙ ПОЧКУ – ЗАКРЫВАЙ ДОЛГИ»

Вопрос с квартирой в Братске так и не решился. На тот момент Леру прописал у себя ее молодой человек Александр. У пары родилось трое детей. Лера на долгие годы забыла о существовании квартиры своей матери, но шесть лет назад призраки прошлого дали о себе знать.

- Мне резко стали приходить счета за квартиру в Братске. Оказывается, что долги за нее копились уже больше десяти лет. С карточек начали снимать деньги, включая даже детские пособия. Я не понимала, как же так?! Ведь в этой квартире я не живу и не прописана. Я в Братске последний раз была, когда мне было всего восемь лет, - вздыхает Лера.

По данным из поквартирной карточки, Валерия является нанимателем квартиры в Братске. Фото: из личного архива Валерии Петровой

По выписке из Единого государственного реестра недвижимости Валерия узнала, что квартира принадлежит муниципальному образованию города Братск. А в поквартирной карточке, которую женщине прислали из Энергосбыта ООО АТК города Братск указано, что она является нанимателем квартиры и прописана там же. При этом Валерия уверяет, что никогда не подписывала договор социального найма и не вступала в наследство от матери.

- Изначально на «Госуслугах» стояла общая сумма долга около 400 000 рублей. Это на нас двоих с сестрой Катей, потому что Алины не стало в 2011 году. Но Катя не хочет мне помогать. Она прямым текстом сказала мне: «Лера, я ни в чем этом участвовать не собираюсь, если хочешь, продавай почку и закрывай все долги», - с горечью вспоминает Лера.

По выписке из Единого государственного реестра недвижимости Валерия узнала, что квартира принадлежит администрации Братска. Фото: из личного архива Валерии Петровой

Сейчас женщина прописана и живет в Среднеуральске в квартире Александра. Они никогда не были женаты, и уже больше пяти лет не живут вместе, но вместе воспитывают троих детей. Сама Лера не работает, а только изредка подрабатывает, когда находит, с кем оставить детей. Александр работает строителем и часто уезжает в командировки на месяц. При этом он всегда платит алименты и во всем помогает Лере.

- Последние годы я не могу жить спокойно. Судебные приставы блокируют все мои карты и счета, а если на карте появляются деньги, их сразу снимают за коммунальные услуги. Прямо перед Новым годом с карты сняли 85 тысяч рублей, которые мне случайно перевел знакомый. Я попросила у него деньги в долг, а он перепутал две цифры и по ошибке перевел не ту сумму. Из этих денег судебные приставы сняли у меня 78 796 рублей. Все, что у меня осталось, я, конечно, сразу вернула, но знакомый хотел подавать на меня в суд, якобы я их украла, - с ужасом вспоминает женщина. - Тогда я настолько отчаялась, что думала собрать всю технику и продать ее. Но Саша сказал, что он вернет всю сумму долга. Сейчас он уже вернул 20 тысяч рублей.

Прямо перед Новым годом с карты многодетной матери сняли почти 80 тысяч рублей. Фото: из личного архива Валерии Петровой

При этом на Леру составили 23 производственных дела по долгам за квартиру. Женщина написала заявление об отмене судебных приказов, но ей его вернули, так как оспорить судебный приказ можно только в течение пяти дней со дня поступления заявления.

За последние шесть лет Лера неоднократно обращалась и в органы опеки, и в администрацию Братска, и к судебным приставам.

- Они меня просто игнорируют или возвращают письма обратно. А на следующий день у меня новый долг, - вздыхает многодетная мать. - Я обращалась к судебным приставам, чтобы они мне предоставили договор о соцнайме. Пока мне не отвечают. Я просто хочу доказать, что не обязана платить долги за эту квартиру, чтобы мне вернули деньги и отстали от меня.

Вместе с Александром Лера воспитывает троих детей Киру (10 лет), Кирилла (8 лет) и Камилу (5 лет). Фото: из личного архива Валерии Петровой

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Иван ВОЛКОВ, юрист:

- Если Валерия действительно не получила в собственность жилье, и оно числится как собственность муниципального образования города Братск, если она не заключала договор социального найма и не зарегистрирована там, тогда она не может быть принуждена к выплате каких-либо платежей. Еще одним важным моментом является также то, что эта женщина, не проживая в квартире, не пользуется никакими коммунальными услугами и не может ими пользоваться. Поэтому с нее никто не имеет право брать квартплату. Это так же, как, когда человек уезжает в отпуск на длительный период времени, он имеет право в управляющую компанию подать документы на перерасчет.

Лера мечтает разобраться в ситуации и жить спокойно. Фото: из личного архива Валерии Петровой

Юрист посоветовал Валерии для начала отменить все судебные приказы, которые на нее составили.

- Чтобы отменить все 23 дела, женщине необходимо составить ходатайство о восстановлении пропущенного срока. В причине следует указать, что Валерия не знала о том, что на нее были составлены эти дела. Как только срок будет восстановлен, на каждый приказ ей необходимо будет составить отдельное заявление об отмене и отправить их почтой в конвертах.

Валерия пыталась отменить 23 производственных дела, которые на нее составили, но судебные приставы вернули ей документы, объяснив, что отменить дела можно в течение первых пяти дней. Фото: из личного архива Валерии Петровой

Кроме того, Иван Волков посоветовал многодетной матери еще раз обратиться в прокуратуру Братска.

- То, что вынесено решением суда, может быть отменено только решением суда. Но, можно попробовать написать в местную прокуратуру по месту вынесения судебных приказов, чтобы прокуратура осуществила проверку, кто и на основании чего выставлял этой женщине счета. Это может быть банальная ошибка. Прокуратура в данном случае может установить первопричину, проверить, есть ли этот договор социального найма. Может быть, эта женщина забыла, что она когда-то его заключала, или его ошибочно могли заключить за нее, например, в администрации «накосячил» кто-то, - объясняет юрист.

По словам юриста, если будет доказано, что женщина не заключала договор социального найма, она сможет потребовать вернуть ей все деньги.