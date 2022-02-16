«Дело тут, конечно, не в охраннике»: глава Екатеринбургской епархии заступился за мужчину, нарисовавшего глаза на картине за 75 миллионов

Александру Васильеву 63 года. Глаза на картине Анны Лепорской он нарисовал в свой первый рабочий день в Ельцин Центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вслед за губернатором Свердловской области высказаться в защиту охранника, нарисовавшего глаза на картине Анны Лепорской в Ельцин Центре, решил и глава Екатеринбургской епархии - митрополит Евгений (Алексей Кульберг).

На своем канале в Телеграм он опубликовал комментарий по ситуации.

- Смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн - истинно христианская позиция главы региона. Понятно, что возмещение ущерба возьмет на себя не охранник, а страховая компания, - сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Глаза на картине охранник пририсовал на фигуры слева и справа. Фото: The Art Newspaper Russia

Также митрополит Евгений отметил, что подобные инциденты выставляют Екатеринбург, как «центр странных скандалов».

- И дело тут, конечно, не в охраннике. Все можно обернуть в пиар и скандал в современном искусстве, - сказал митрополит Евгений. - Вред русской культуре, наносимый «недогалеристами», более думающими о политике, нежели об истинных ценностях, страховщики не возместят.

Подозреваемом по делу о порче картины стал 63-летний Александр Васильев, ветеран войны в Афганистане и Чечне. В разговоре с журналистами «Комсомольской правды» он сказал, что думал, будто находится на выставке детских рисунков, а также, что пририсовать глаза его попросили дети, которые сказали, что это их рисунки. Его супруга связала случившееся с особенностями поведения мужа, которые проявляются после тяжелой травмы головы, полученной на войне.

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