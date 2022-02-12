Охранника, пририсовавшего глаза картине за 75 миллионов, будет защищать известный уральский адвокат

Охранник, пририсовавший глаза картине за 75 млн рублей, заявил, что на это его подговорили дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александра Васильева - 63-летнего охранника «Ельцин Центра», пририсовавшего ручкой глаза картине Анны Лепорской за 75 миллионов, будет защищать известный уральский адвокат Алексей Бушмаков.

- Я считаю, что в этом деле нет состава вандализма. Он же не пенис фигурам на лице нарисовал, а дорисовал глазки, придал какую - то человечность и живость, динамизм. К тому же элементом состава преступления является порча имущества. А что на картине было испорчено? Порча - это уменьшение потребительских свойств, если мы говорим о товаре, или приведение его в негодность. А в этом-то случае, что там испорчено? Дырок нет, краски не потекли, рама целая, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей Бушмаков.

Фото: The Art Newspaper Russia

Напомним, о том, что на картине ученицы Малевича появились глаза заметили 7 декабря 2021 года две посетительницы выставки. После этого полотно отправили в Третьяковскую галерею на реставрацию. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

Охранника, испортившего картину в свой первый рабочий день, вычислили по записям видеокамер в галерее. Мы поговорили с Александром Васильевым, нарисовавшему глаза фигурам на полотне. Он не отрицает, того, что это действительно был он, но говорит, что вовсе не знал о том, какую ценность имеет это полотно. Александр думал, что находится на выставке детских рисунков, да и гулявшие по галерее дети запутали.

- Это дети маленькие - мальчики и девочки - попросили. Будто бы это их рисунки, - вздыхает Александр.

Супруга охранника уверена, что инцидент с картиной произошел из-за травмы головы у Александра, перенесенной в годы службы - он ветеран первой войны в Чечне.

Теперь по статье «Вандализм» Александру грозит либо штраф, либо год исправительных работ, либо трехмесячный арест.

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