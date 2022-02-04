«Ведет себя агрессивно»: полиция вычислила человека, испортившего в Ельцин Центре картину, застрахованную на 75 миллионов

Глаза на фигурах слева и справа были пририсованы ручкой, которую вандал принес с собой. Фото: The Art Newspaper Russia

Человека, который в декабре прошел в Арт-галерею Ельцин Центра и пририсовал глаза картине, застрахованной на 75 миллионов рублей, все-таки нашли. В областном полицейском главке подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов уже опросили его.

- Подозреваемый в данном противоправном поступке гражданин, опрошен представителями полиции, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Он ведет себе достаточно агрессивно во время следственных мероприятий, показывая, что процесс этот ему не по душе.

Кто же именно нарисовал глаза на картине, изображающей женщин без черт лица, пока не сообщается. При этом сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Жертвой вандализма стала картина Анны Лепорской «Три фигуры». Как отмечают эксперты, это работа в духе «новой вещественности», ключевая для русского искусства. Написана она была в начале 30-х годов прошлого века. Сама Анна Лепорская известна, как ученица Каземира Малевича, автора «Черного квадрата».

После инцидента на все картины в Арт-Галерее установили защитное стекло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Три фигуры» привезли в Ельцин Центр из Третьяковской галереи на выставку, посвященную отечественным супрематистам. Но 7 декабря посетители заметили, что у двух женских фигур на картине кто-то ручкой пририсовал глаза. Злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в галерее.

- На картине не было защитного стекла, - объясняли сотрудники Арт-галереи Ельцин Центра. - Ручка у вандала была с собой. Он сделал свое «грязное дело» и остановился. Это случилось в рабочее время, но человек гулял по выставке один, он не был участником экскурсии.

В полицию сотрудники Ельцин Центра обратились лишь спустя две недели, после того, как узнали о случившемся. Они объясняли, что проводили внутреннюю проверку и действовали по протоколу, обращаясь в страховую компанию и Третьяковскую галерею.

- В возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства, - говорили в Арт-Галерее.

Теперь по статье «Вандализм» злоумышленнику грозит год исправительных работ или трехмесячный арест.

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