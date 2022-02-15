«Это наивный человек, большой ребенок»: свердловский губернатор вступился за ветерана, испортившего картину за 75 миллионов

Глава региона считает, что теперь картина ученицы Малевича стоит в 10 раз дороже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за ветерана Афганистана Александра Васильева, который испортил картину «Три фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской в Ельцин Центре. Полотно было застраховано на 75 миллионов рублей, а реставрацию оценили в 250 тысяч рублей.

- На него за это возбудили дело, называют вандалом, требуют посадить. А по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами, - написал губернатор в своем Instagram.

Ранее в разговоре с «Комсомолкой» Васильев признался, что его попросили пририсовать глаза дети.

- Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать, - добавил глава региона. - Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение. Все-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать.

Изначально глазок слева и справа на картине Анны Лепорской не было. Фото: The Art Newspaper Russia

Но в Ельцин Центре опровергают версию бывшего охранника. Кажется, там не готовы так просто простить акт вандализма, за который ему грозит штраф или арест.

- Человек который оказался здесь, он стоит в этом пространстве долго. На этикетках у картин годы создания произведений искусства указаны. Есть много текстов, в них рассказывают что происходит на картине. Может он (охранник) не обратил внимание. Но те записи камер видеонаблюдения, что я видел... На них никакие подростки с ним не разговаривали. Прикрываться детьми взрослому мужчине это очень странно, - заявил директор Арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских.

Напомним, что защищать Александра Васильева в суде вызвался адвокат Алексей Бушмаков.