«Извинений не поступало»: Ельцин Центр опроверг информацию о детях, подстрекавших охранника испортить картину за 75 миллионов

Изначально глазок слева и справа на картине Анны Лепорской не было. Фото: The Art Newspaper Russia

На прошлой неделе стало известно имя человека, подозреваемого в порче картины Анны Лепорской, застрахованной на 75 миллионов рублей. Им оказался 63-летний охранник, который первый день работал в Арт-галерее. Сам он в разговоре с журналистами "Комсомолки" заявил, что думал, будто находится на выставке детских рисунков, а подрисовать глаза на одну из картин его попросили дети, сказавшие, будто это их рисунки. Сегодня, 14 февраля, в Арт-галерее прокомментировали эту версию.

- В принципе мы действительно выставляем детские рисунки в Ельцин Центре. Он большой. У нас есть разные пространства, - сказал Илья Шипиловских, директор Арт-галереи Ельцин Центра. - В самой Арт-галерее детских выставок никогда не было. У нас всегда здесь привозные громкие выставки. Мы здесь работы Леонардо да Винчи показывали. Человек который оказался здесь, он стоит в этом пространстве долго. На этикетках у картин годы создания произведений искусства указаны. Есть много текстов, в них рассказывают что происходит на картине. Может он (охранник) не обратил внимание. Но те записи камер видеонаблюдения, что я видел... На них никакие подростки с ним не разговаривали. Прикрываться детьми взрослому мужчине это очень странно. Кажется, что это было не так.

В вандализме подозревается 63-летний охранник ЧОПа. Он говорил, что думал, будто находится на выставке детских рисунков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом в Арт-галерее заявили, что записи за весь день работы охранника они все-таки не отсматривали. Также представители галереи ответили на вопрос, извинялся ли перед ними охранник после случившегося.

- Извинений не поступало, - сказал Илья Шипиловских.

Добавим, что сам 63-летний охранник - ветеран войны в Чечне. Он участвовал в тяжелых боях и был серьезно ранен в голову. Его близкие связывают случившееся с последствиями травмы. Защищать мужчину в суде будет знаменитый адвокат Алексей Бушмаков. Он, например, защищал блогера Руслана Соколовского, которого арестовали после того, как он записал ролик об игре в Покемонов в храме.

- Я считаю, что в этом деле нет состава вандализма. Он же не пенис фигурам на лице нарисовал, а дорисовал глазки, придал какую - то человечность и живость, динамизм, - сказал «КП-Екатеринбург» Алексей Бушмаков.

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