Ветеран признал вину и раскаялся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 16 ноября 2022 года закончили рассматривать апелляцию по уголовному делу 63-летнего ветерана Александра Васильева. Бывший военнослужащий прославился на всю страну после того, как испортил в Ельцин Центре картину Анны Лепорской «Три фигуры». Произведение искусства была выставлена в рамках показа картин Третьяковской галереи. По непонятным причинам в прошлом декабре пенсионер пририсовал глаза во время дежурства.

Сначала Васильев утверждал, что его подговорили подростки. Но никого из посторонних рядом с ним не было. По крайней мере их не видно на записях с камер наблюдения президентского центра.

Охранник еще раз извинился за свой поступок Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Меня попросили выти на смену, куда не помню. На объекте были картины. Ходил, смотрел, следил за порядком с 8 до 21. Инструктаж не проводился. Обстановка меня угнетала было шумно многолюдно. Я помню картину. Слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Я потом подошел к ней, взял ручку и нарисовал глаза. После этого мне стало плохо и я ушел домой, - рассказывал в суде Васильев. Ранее в суде Александр Петрович раскаялся и признал вину. Дошло до того, что за пенсионера вступился губернатор Евгений Куйвашев.

- Все-таки Васильев - ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать, - писал глава Среднего Урала.

29 августа мировой суд признал ветерана виновным по статье 214 УК «Вандализм» и назначил 180 часов обязательных работ. А также принудительное наблюдение у психиатра.

- Хочу, чтобы сняли с меня все (судимость), - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр Васильев. - Меня никуда на работу не берут. Куда, говорят, ты же судимый! А куда я кроме охраны могу пойти? Живу на пенсию, жена подрабатывает.

Беседу перед началом заседания прервала супруга Васильева. Женщина явно не хотела, чтобы мужа донимали журналисты.

- Я вам запрещаю! Александр Петрович - ребенок! Посмотрю на вас, когда вам пулю в голову выпустят, - резко сказала жена осужденного екатеринбуржца.

Реставраторы уже убрали глаза с картины Анны Лепорской. Фото: The Art Newspaper Russia

В суде выступила эксперт из Дома художника искусствовед Галина Шарко. Она отметила, что художественные достоинства картины не изменились, а информационный ажиотаж вызван лишь из-за СМИ.

- Картина Анны Лепорской выполнена в направлении супрематизма. Иными словами это геометрические фигуры, сведенные к каким-либо изображениям. В данном случае изображения человека. Лепорская была ученицей Малевича. Она подражала ему. Обезображена ли картина? Если говорить так, то нужно иметь критерии что такое «прекрасное» и «безобразное». С художественной точки зрения даже «Черный квадрат» высокой ценности не представляет. Но искусство это некая конвенция и договоренность. Конечно, это вмешательство. Но не на уровне нанесения какого-то ущерба. Эти глаза могу оценить как ущерб. Им также мог бы считаться прокол картины. Ни в коем случае не оправдываю вмешательство в авторский замысел. Думаю, на фоне хайпа, стоимость картины возросла, - заключила Галина Шарко.

Как оказалась, Третьяковская галерея не уточнила точный ущерб, причиненный действиями Васильева. В свою очередь Александр Петрович извинился перед галереей, о чем предоставил справку с почты.

- Никаких вредных последствий от порчи картины не осталось, - заявил в прериях адвокат Алексей Бушмаков. - Не осталось следов ручки. Не осталось ничего, что вызвало общественный резонанс. Подсудимый не отрицает, что он нанес круги. Он просил прощения, пытался загладить причинённый вред. Он перевел 5000 рублей в фонд поддержки Третьяковской галереи. Это та сумма, которую он мог позволить себе при пенсии в 8000 рублей. Ущерб на 250 тысяч рублей Третьяковской галереи был возмещен страховой компанией. То есть ущерб и не был причинен. Порча носила временный характер. Обезображивания как тактового не выявлено.

Сам Александр Васильев в очередной раз извинился за свой поступок.

- Я у всех прощения попросил, даже нужные бумаги отправлял, - тихо сказал в прениях ветеран. - Я вам доверяю, пусть все будет хорошо.

Приговор Александру Васильеву огласят 18 декабря.

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