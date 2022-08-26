Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 7:40

Появилось видео, как охранник Ельцин Центра подрисовал глаза картине, застрахованной на 75 миллионов

После публикации видео, где охранник Ельцин Центра подрисовал глаза картине, вскрылись неожиданные подробности
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ/The Art Newspaper Russia

Фото: Алексей БУЛАТОВ/The Art Newspaper Russia

В Екатеринбурге продолжается суд по делу охранника из Ельцин Центра, который подрисовал глаза картине из «Третьяковской галереи». Работа называется «Три фигуры» и была написана Анной Лепорской в 1934 году. Она застрахована на 75 миллионов. В начале декабря прошлого года 63-летний ветеран войны в Чечне Александр Васильев, который на тот момент работал охранником в Ельцин Центре, решил «доработать» произведение. И гелевой ручкой подрисовал двум женским фигурам глаза.

Когда же все вскрылось, Васильев начал уверять, что сделать шалость его подговорили дети. Сегодня во время очередного заседания, на суде показали запись с камер видеонаблюдения. Увы, на кадрах никаких детей нет. Видно только, как Александр Васильев оглядывается по сторонам полупустого выставочного зала, достает из кармана ручку и дорисовывает глазки.

Отвечать на вопросы в суде Васильев отказался, сославшись на плохое самочувствие. В итоге судья зачитал его показания.

Охранник говорит, что подрисовать глаза его подговорили дети

Охранник говорит, что подрисовать глаза его подговорили дети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Страдаю сильными головными болями и бессонницей. Имею Инвалидную группу. Был ранен в Чечне в 1995 года. С 2014 года начались проблемы со здоровьем. Иногда меня в качестве охранника привлекали к работе, если сотрудник в ЧОПе заболевал. Тысячу рублей за смену платили. В декабре меня попросили выти на смену, куда не помню. На объекте были картины. Ходил, смотрел, следил за порядком с 8 до 21. Инструктаж не проводился. Обстановка меня угнетала было шумно многолюдно. Я помню картину. Слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Я потом подошёл к ней взял ручку и нарисовал глаза. После этого мне стало плохо и я ушел домой.

Свою вину Васильев признал.

- Если бы я знал, что это с Москвы, я б не подошёл, - говорит он.

Однако Третьяковская галерея на примирение не идет, прекращения уголовного дела не хочет.

Суд примет окончательное решение 29 августа

Суд примет окончательное решение 29 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это преступление небольшой тяжести. Лишения свободы тут не предусмотрено. Максимальный штраф - 40 тысяч рублей. Что хочет Третьяковская галерея, непонятно. Видимо, хочет какого-то наказания. Подобное наталкивает меня на мысль о том, что это будет показательный суд с показательной поркой, и Александр Васильев должен будет туда являться, страдать и переживать негативные эмоции, - считает адвокат потерпевшего Алексей Бушмаков.

Также на суде стало известно, что Васильев извинился перед Третьяковской галереей по электронной почте. Также он перечислил 5 тысяч рублей в фонд галереи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Показательная порка»: главное о суде над охранником, испортившим картину за 75 миллионов. В Екатеринбурге начался суд над охранником, нарисовавшим глаза на картине из Третьяковской галереи (подробнее)

63-летний охранник, пририсовавший глаза картине за 75 миллионов, в отчаянии рассказал, зачем это сделал. Охранник, пририсовавший глаза картине за 75 млн рублей, заявил, что на это его подговорили дети (подробнее)

«Это несчастный случай»: посетитель Ельцин Центра ручкой подрисовал глаза на картине, застрахованной на 75 млн рублей. Работу ученицы автора «Черного квадрата» отправили на реставрацию в Москву (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯОхранник испортил картину за 75 миллионов