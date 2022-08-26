Фото: Алексей БУЛАТОВ/The Art Newspaper Russia

В Екатеринбурге продолжается суд по делу охранника из Ельцин Центра, который подрисовал глаза картине из «Третьяковской галереи». Работа называется «Три фигуры» и была написана Анной Лепорской в 1934 году. Она застрахована на 75 миллионов. В начале декабря прошлого года 63-летний ветеран войны в Чечне Александр Васильев, который на тот момент работал охранником в Ельцин Центре, решил «доработать» произведение. И гелевой ручкой подрисовал двум женским фигурам глаза.

Когда же все вскрылось, Васильев начал уверять, что сделать шалость его подговорили дети. Сегодня во время очередного заседания, на суде показали запись с камер видеонаблюдения. Увы, на кадрах никаких детей нет. Видно только, как Александр Васильев оглядывается по сторонам полупустого выставочного зала, достает из кармана ручку и дорисовывает глазки.

Отвечать на вопросы в суде Васильев отказался, сославшись на плохое самочувствие. В итоге судья зачитал его показания.

Охранник говорит, что подрисовать глаза его подговорили дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Страдаю сильными головными болями и бессонницей. Имею Инвалидную группу. Был ранен в Чечне в 1995 года. С 2014 года начались проблемы со здоровьем. Иногда меня в качестве охранника привлекали к работе, если сотрудник в ЧОПе заболевал. Тысячу рублей за смену платили. В декабре меня попросили выти на смену, куда не помню. На объекте были картины. Ходил, смотрел, следил за порядком с 8 до 21. Инструктаж не проводился. Обстановка меня угнетала было шумно многолюдно. Я помню картину. Слышал разговор посетителей, что картине не хватает глаз. Я потом подошёл к ней взял ручку и нарисовал глаза. После этого мне стало плохо и я ушел домой.

Свою вину Васильев признал.

- Если бы я знал, что это с Москвы, я б не подошёл, - говорит он.

Однако Третьяковская галерея на примирение не идет, прекращения уголовного дела не хочет.

Суд примет окончательное решение 29 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это преступление небольшой тяжести. Лишения свободы тут не предусмотрено. Максимальный штраф - 40 тысяч рублей. Что хочет Третьяковская галерея, непонятно. Видимо, хочет какого-то наказания. Подобное наталкивает меня на мысль о том, что это будет показательный суд с показательной поркой, и Александр Васильев должен будет туда являться, страдать и переживать негативные эмоции, - считает адвокат потерпевшего Алексей Бушмаков.

Также на суде стало известно, что Васильев извинился перед Третьяковской галереей по электронной почте. Также он перечислил 5 тысяч рублей в фонд галереи.

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