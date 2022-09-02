В декабре Александр Васильев испортил картину «Три фигуры» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ветеран войны в Чечне Александр Васильев может избежать отработки 180 часов обязательных работ. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе свердловского управления ФСИН. 7 декабря прошлого года Васильев вышел на работу в президентском центре вместо заболевшего сотрудника ЧОПа.

По необъяснимым до сих пор причинам пенсионер решил дорисовать глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры», находящейся в Екатеринбурге в рамках экспозиции Третьяковской галереи.

Мировой суд отказался прекращать уголовное дело по статье «Вандализм» и назначил Васильеву 180 часов обязательных работ. А также принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

- Лечением занимаемся не мы, он должен будет пойти в больницу, - объяснил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. - Насколько я понимаю, он должен встать на учет и пройти лечение. Исходя из опыта нашей системы, может он час или два отработает. А так работа простая – в ЖКХ, работа на свежем воздухе. Даже если человек работает на основной работе, то ему делают график, который не влияет на его основной режим. Он будет работать в структурах, с которыми у нас заключены договора. Это все будет в его районе города, где он проживает.

В ведомстве отмечают, что за прогулы обязательных работ последует ужесточение наказания. Один из вариантов – кратковременное лишение свободы. Подобный случай был с «очкариком» Владом Рябухиным в 2019 году, когда осужденный за драку парень в итоге три недели провел в колонии-поселения.

- Все фиксируется сотрудниками. Если нарушения есть, то часы превращаются в срок заключения. Есть люди, которые уклоняются. По области у нас несколько тысяч, задействованных на обязательных работах. У нашей уголовно-исполнительной инспекции прекрасный опыт. В ее же ведении сейчас Лошагин и Ройзман. До 15 тысяч граждан одномоментно находятся в ведении в филиалах инспекции, так что устроят его, - добавил Александр Левченко.

Ранее Александр Васильев утверждал, что нарисовал глаза по просьбе детей.

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