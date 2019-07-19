Каникулы не строгого режима: как в колонии под Екатеринбургом живет «очкарик», давший отпор мажору-южанину

- Второй отряд, подъем! – это первое что слышит по утрам 23-летний «очкарик» Влад Рябухин. Потом с остальными осужденными колонии-поселения выходит на зарядку, а и прибирает постель. Следом сытный завтрак, а затем беспокойное пребывание на территории за колючей проволокой.

Все это стало для него исходом стычки с Саргисом Арутюняном. Два года назад обычная стычка во дворе закончилась для последнего переломом черепа и приступом эпилепсии. Тогда «очкарик» отправил своего оппонента в нокдаун одним ударом, а через несколько месяцев уже стал фигурантом уголовного дела.

Прошлой осенью казалось, что в истории поставлена точка - суд назначил ему выплатить компенсацию, а также 300 часов обязательных работ. Вы спросите, как же он оказался в колонии-поселения? Из-за нескольких прогулов по уборке улиц ГУФСИН добилась ужесточения наказания и «очкарику» заменили работы на 22 дня в поселении.

«САНАТОРИЙ» ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Путь от центра Екатеринбурга до ИК-66 в поселке старые Решеты занимает не более получаса. Проехав улицу частного сектора, оказываешься посреди чащи леса и высоких каменных стен с решетками.

Найти колонию оказалось не так-то и просто, но жители соседнего поселка сразу же указали путьФото: Алексей БУЛАТОВ

На КПП проверяют паспорта и провожают до штаба начальства. По пути туда все, кто бывал в детских лагерях или санаториях, могут подумать, что это обычный пансионат. Но заброшенные охранные вышки быстро ставят все на свои места.

Начальник колонии Александр Шешуков встречает нас, проводит вводный инструктаж и сразу же просит уделить внимание не только Рябухину. Мол, чтобы остальным было не обидно.

- Сейчас здесь 138 осужденных, из которых 120 – трудоустроены, - рассказывает Шешуков. - Есть хлебокомбинат, сосисочный цех, мастерская по производству поддонов и барабанов и другие. Все это по инициативе местных предпринимателей, и пребывающие здесь не просто штаны протирают, а работают и зарабатывают. Колония была построена в конце 90-х как объект общего режима, но таковой никогда не была. Вот уже больше двадцати лет здесь живут поселенцы. Все осужденные могут свободно перемещаться по территории. У нас даже есть свой магазин, работает с четырех до семи вечера. Мороженное там разбирают быстрее, чем сигареты.

Перед тем, как пройти на закрытую территорию мы сдаем сотовые телефоны. Беспроводные средства связи не положены. А сами осужденные могут звонить хоть каждый день, но лишь по таксофону. Пройдя по зарешеченному коридору, открывается вид на местную часовню. Службы проходят здесь каждую субботу под руководством батюшки.

Продвигаясь к корпусу, в котором живут отряды, видим первых осужденных. Они собирают сорняки на клумбах, но при виде полковника ГУФСИН сразу же поднимают голову: «Здравствуйте товарищ начальник». Это обязательное правило для всех.

С «очкариком» я виделся неоднократно, но в основном это были встречи в коридорах суда до и после заседаний по его делу. За эти два года мы привыкли видеть его опрятно одетым и улыбающимся. И именно поэтому узнать бритоголового парня в спортивных штанах, который еще недавно давал показания и делал предложение на концерте Басты, было очень сложно.

ВМЕСТО УБОРКИ УЛИЦ - 22 ДНЯ БЕЗДЕЛЬЯ

Пожав руки, заходим в расположение отряда, десятки двухъярусных кроватей с фотокарточками осужденных, которые на них спят. Здесь «очкарик» попал в число счастливчиков – вся койка досталась ему одному, так как верх никем не занят.

Вот в таком корпусе живет отряд ВладаФото: Алексей БУЛАТОВ

Планируя этот материал, мы надеялись показать, как Рябухин трудится вместе со всеми, но план провалился в самом начале. Как выяснилось, найти работу парню не удалось даже в местах лишения свободы, всему виной отсутствие российского гражданства.

- Влад, как ты здесь обустроился? – начинаю я диалог.

- Первые две недели я был на карантине, сегодня третий день, как я с другими осужденными общаюсь и контактирую. Они слышали про меня, и знают историю, после которой я оказался здесь.

- Как поселенцы относятся к твоей драке с Арутюняном?

- Большинство из них меня поддерживают. Говорят все то же самое, что и на воле. Люди видят, где правда, а где ложь.

- Ты в числе тех немногочисленных осужденных, которые не работают. Чем занимаешься весь день?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/720899" frameborder="0"></iframe> "Очкарик" Владислав Рябухин в колонии поселении ИК-66.Алексей БУЛАТОВ

- Сидим, общаемся, убираем территорию. Я бы и рад поработать как большинство, но я гражданин Узбекистана. Не положено, да и зарплату без СНИЛСа не получить. По утрам после зарядки можно один час посмотреть телевизор, а дальше по распорядку дня. В принципе, будучи адекватным человеком, тут не заскучаешь.

- Невесте и родителям звонил уже?

- Конечно. Девушка ужаснулась, когда узнала, что я теперь лысый. Сказала, что теперь не выйдет за меня (смеется). Мама переживает, но понимает, что колония-поселение не концлагерь. Даже в шутку спрашивала, понравилось ли мне здесь? Но тоску по ним я не показываю, мне выходить через пять дней, а тут есть мужчины, которым дали по 1,5 – 4 года.

Койка «очкарика» находится почти в самом конце комнатыФото: Алексей БУЛАТОВ

За нашим разговором пристально наблюдает начальник колонии, и я предлагаю Владу выйти на улицу. Здесь это не запрещено. На спортплощадке беседа возобновляется, а полковник Шешуков наблюдает за всем издалека.

- Скоро ты снова окажешься дома, и вернется обязанность выплатить Арутюняну 450 тысяч рублей за моральный вред и расходы на врачей. Как планируешь зарабатывать деньги?

- Платить не хочу из принципа. Приставы уже угрожали мне арестом имущества, но у меня ничего и нет! Машину в такси я брал в аренду, своего жилья никогда и не было. Забавно было слышать о возможной депортации, граница для меня закрыта из-за этого долга. То есть, денег таких у меня нет, платить я их не хочу, а сделать мне ничего нельзя. Ситуация тупиковая для всех. По возвращению домой я со своей строительной бригадой буду делать ремонт в квартире. Надо на что-то сыграть свадьбу в августе, а потом готовиться к рождению ребенка.

- Ты много лет живешь в России, но паспорт так и не получил. Есть ли у тебя надежда на то, что дадут гражданство после колонии?

- В моем случае бояться нечего. У меня статья «Нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности», поэтому никаких препятствий нет. Надеюсь смогу решить этот вопрос до конца года. Без российского паспорта мне не только тяжело найти работу, но и нельзя получить элементарную медицинскую помощь в поликлинике или больнице.

После этого «очкарик» вспомнил про предложение заняться политикой от депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Про это он уже неоднократно рассказывал, но пока это все лишь на словах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/720900" frameborder="0"></iframe> "Очкарик" Владислав Рябухин рассказал о своих планах на будущее.Алексей БУЛАТОВ

- Сначала буду трудиться бесплатно, буду помощником в приемной. Надеюсь помогать людям, которые оказались в непростой ситуации, как и я.

По словам Рябухина, условия содержания в колонии хорошие и кормят там не хуже, чем на волеФото: Алексей БУЛАТОВ

По завершению нашего интервью Влад вернулся обратно к корпусу, там его ждали осужденные, которые, как и он, по разным причинам не могут работать в колонии. Через пять дней он вновь окажется по другую сторону стен с колючей проволокой и будет строить новую жизнь.

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