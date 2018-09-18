Герой или волк в овечьей шкуре? В Екатеринбурге хилый «очкарик» дал отпор амбалу-армянину и получил «уголовку»

СЕГОДНЯ 18:53 2018-09-18T19:57:07+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» разбиралась, действительно ли уральский «ботаник» - герой, каким его рисуют адвокаты. Или все-таки он волк в овечьей шкуре.

Владислав Рябухин выглядит словно студент педагогического вуза. Щуплый, высокий, интеллигентный парнишка в очках. Внешне ему едва дашь 18 лет. Но в родном Екатеринбурге 22-летний Влад стал «грозой» армян. «Очкарик» с размаху дал по лицу южанину, который в два раз больше него. Покалеченный качок написал на Рябухина заявление в полицию.

«ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА ДЕВУШКУ»

В тот день Владислав по иронии судьбы работал на армянской свадьбе. Устанавливал батут и развлекал детвору.

- Я плотник-отделочник. Но денег не хватает, поэтому подыскал халтуру, - рассказывает Рябухин. - Я и представить не мог, что тем же вечером ввяжусь в драку. И тоже с армянами. Я уже ехал домой, когда мне позвонил друг. Эдик попросил помочь забрать его девушку с вечеринки. Та гостила у подруги, когда туда приехали неизвестные ребята.

Спустя полчаса друзья уже стояли у подъезда в ожидании Василисы.

- Вместо Василисы из подъезда к нам вышел парень лет шестнадцати. Он сходу начал матом орать: «Завалите [рот], вы кто такие?» Смысл был в том, что Василиса не выйдет. И нам нужно проваливать, - уверяет Рябухин. - Мы потребовали от него извинений. Он еще орал, но потом все-таки извинился.

Мы стоим с Владом и Эдуардом как раз у того подъезда, где и произошла потасовка. Обшарпанная хрущевка, из окна первого этажа пристально смотрит старушка. Но тем злосчастным вечером, как ни странно, никто из соседей ничего не увидел. Поэтому картину восстанавливают лишь сами участники событий.

- Когда парень извинился, мы собирались уходить. Повернулись, и тут нам стало страшно. Прямо на нас шла троица крепких ребят. Оказалось, наш обидчик вызвал подмогу, - подхватывает разговор Эдик. - Короче, амбалы решили, что мы наезжаем на их младшего товарища. И вот один из них, не вникая в ситуацию, заехал Владу в висок. Ну, что тому было делать - конечно, он дал сдачи.

О том, что произошло дальше, уже написано 10 томов уголовного дела. Незнакомец, на удар которого ответил Рябухин, - 19-летний студент экономического института Саргис Арутюнян. В нем почти сто килограммов веса. Но, как подчеркивают его многочисленные знакомые, друзья и родные, вся эта солидная конституция вовсе не мышцы. А еще у Саргиса врожденная эпилепсия. Когда в него прилетел хук «очкарика», Арутюнян упал на асфальт и забился в припадке.

- Если ты знаешь, что болен, зачем вообще ввязываться в драку? - хмурится Рябухин. - У меня есть друг-эпилептик, и я знаю, что делать в таких случаях. Пока его друзья хлопали глазами, я повернул его на левый бок и сунул ему в зубы зажигалку, чтобы он не откусил себе язык. Вызвали «скорую». Потом мы забрали девчонок и уехали.

Скромный парень смог дать отпор маститому противнику. Фото: страница Рябухина в соцсети

МЕСТЬ БОКСЕРОВ?

Почти спустя месяц после стычки в квартиру Влада позвонили. На пороге был полицейский с повесткой - «очкарик» должен был явиться на допрос.

- Саргиса Арутюняна доставили в больницу на «скорой». У молодого человека диагностировали «вдавленный осколочный импрессионный проникающий перелом костей свода черепа», - объясняют в полиции. - Парню пришлось делать трепанацию. Арутюнян месяц провел в больнице! А когда вышел, написал заявление в полицию.

В итоге на «очкарика» завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Замаячил срок длиной в 2 года.

Сначала друзья Арутюняна уверяли, что Влад и Эдик первые начали драку.

- Сарго с компанией приехал на вечеринку к девчонкам. Кто ж знал-то, что у этих девчонок очень нервные ухажеры. Да еще и боксеры. Приехали, начали наезжать, а потом и бить стали.

Но полицейские быстро выяснили, что Влад и Эдик ехали все-таки не на разборки, а чтобы забрать с праздника подругу, которая сама им позвонила. А вот что касается боксеров...

В нашем случае внешность действительно обманчива. Да, у Рябухина очень плохое зрение. И недостаток веса у него имеется. При росте в 185 см он весит всего 63 кг. Но это не помешало Владу почти полтора года заниматься боксом. Да еще и участвовать в турнирах.

- Экспертиза доказала, что обвиняемый пробил уверенным профессиональным ударом, - подчеркивают следователи.

- Но ведь Саргис ударил первым! - напоминаем мы.

- А где доказательства? - разводят руками силовики.

Сарго общается с компанией спортсменов. Фото: соцсети

«НАРОД ВСТАВАЙ - АРМЯНЕ РУССКОГО ГНОБЯТ!»

Когда Рябухин стал обвиняемым, Интернет закипел от гневных постов. «Армяне-мажоры хотят сгноить в тюрьме русского парня!», «Русский вступился за беззащитную девушку, а продажная полиция его сажает в тюрьму» и т. д. Вот бы удивились эти диванные патриоты, если бы узнали, что у нашего «очкарика» нет российского гражданства. Выяснили мы это случайно. Когда Влад в очередной раз рассказал нам, как крепко ему врезал Арутюнян, мы поинтересовались:

- А почему ты не пошел в больницу? Снял бы побои. На суде явно бы эта справка пригодилась.

- У меня гражданство Узбекистана, - огорошил Рябухин. - Мы переехали в Россию несколько лет назад. Но гражданство я так и не получил, хотя неоднократно пытался. За временную регистрацию нужно платить по 6000 рублей каждые три месяца. А у меня лишних денег нет. В общем, если бы я пришел в больницу, меня передали бы в УФМС...

Кстати, Рябухину все-таки удалось доказать, что Саргис ударил его. После драки он заехал в аптеку и купил обезболивающее, потому что от удара у него сильно заболела голова. Чек от таблеток Влад не выкинул, а сунул в карман. Это, скорее всего, и спасло парня от тюрьмы. Чек стал доказательством того, что Арутюнян все-таки причинил «очкарику» вред.

«А НУ ИЗВИНЯЙСЯ!»

На суде студент Сарго заявил:

- Я думал, что Владислав конфликтует с моим другом, поэтому решил вступиться за товарища. В любом конфликте виноваты оба человека. Я не держу зла на Рябухина. Но пусть он извинится!

- Я не буду извиняться, - парировал «очкарик». - Я ни в чем не виноват. Это была самооборона. И если бы я не ударил, не исключено, что нас с другом просто бы запинали ногами до смерти.

Судья быстро прекратил словесную перепалку, со всей силы ударив молотком по столу. И резюмировал:

- Рябухин оказывал первую помощь Арутюняну, когда тот упал. С места происшествия подсудимый уехал только после того, как прибыла «скорая». При этом по пути домой Рябухин заехал в аптеку, так как сам получил удар. В связи со всем вышеперечисленным я переквалифицирую статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на «Причинение вреда по неосторожности».

Боксера-«очкарика» приговорили к 300 часам обязательных работ. Также он должен дать Сарго 30 тысяч рублей на лечение и заплатить 200 тысяч компенсации морального вреда. Что характерно, ни одну из сторон этот вердикт не устроил. Через месяц ожидается следующий раунд судебной баталии.

Рябухин рассказал "Комсомолке" свою версию событий.