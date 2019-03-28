«Денег нет, а забирать у меня нечего»: уральскому «очкарику» начали «капать» проценты по делу об избиении мажора

У знаменитого уральского «очкарика» Владислава Рябухина новые неприятности – ему начали «капать» проценты по компенсации, которую он должен выплатить Саргису Арутюняну. Да, речь идет все о том же южанине-мажоре, пострадавшем в потасовке с Владом летом 2017 года.

В тот день «очкарик» приехал в Пионерский поселок, чтобы забрать из гостей подругу, но у подъезда столкнулся с группой подростков-южан во главе с 18-летним Саргисом. В ходе стычки Рябухин ударил Арутюняна в висок, от чего последний рухнул на землю и ударился головой о бордюр.

Тот самый Саргис АрутюнянФото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшему потребовалась госпитализация, а врачи обнаружили у него перелом костей височной области черепа. «Очкарика» признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и назначили 300 часов обязательных работ, а также выплатить 410 тысяч штрафа.

По словам Влада, две недели назад судебные приставы сообщили ему, что за просрочку ему начислят 7% от общей суммы выплаты. Платить «очкарик», мягко говоря, не торопится. Сейчас он зарабатывает на жизнь, работая в такси, и необходимой суммы у него нет.

Один удар в голову обошелся Владу в 410 тысяч рублей и уголовной судимостьюФото: Алексей БУЛАТОВ

- Если у меня нет 410 тысяч, то где я возьму 450?! – говорит Рябухин. – Следующий этап: ко мне начинают приходить и смотреть, какое имущество можно подтянуть. У меня съемная квартира, голые стены, потолки, бетон. Называется «Забирай у меня все что есть! Извини, что нечего взять». Если я не буду платить, то меня могут лишить водительских прав, и я лишусь единственного источника дохода. Ситуация такова, что денег нет, а забирать у меня нечего.

В пресс-службе УФССП по Свердловской области подтвердили информацию о начислении процентов.

- Господину Рябухину давали пять дней, чтобы погасить задолженность. 7% исполнительского сбора начисляются один раз., - отметили в ведомстве.

Наличие задолженности не единственная проблема «очкарика»: по-прежнему остается вероятность того, что ему изменят меру пресечения на отбывание срока в колонии-поселения за прогулы во время обязательных работ. Этот вопрос должен был решиться сегодня, но судебное заседание перенесли на 10 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/699715" frameborder="0"></iframe> Уральский "Очкарик" отказывается платить мажору-южанину.

В качестве обязательных работ Влад убирал снег в БерезовскомФото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге хилый «очкарик» дал отпор амбалу-армянину и получил «уголовку». «Комсомолка» разбиралась, действительно ли уральский «ботаник» - герой, каким его рисуют адвокаты. Или все-таки он волк в овечьей шкуре (подробнее)