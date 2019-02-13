Екатеринбургского «очкарика», осужденного за драку с мажором, оставили на свободе

В суде Березовского состоялся процесс по делу Владислава Рябухина, больше известного на Урале как «очкарик». Поводом для новых разбирательств стало уклонение парня от работы уборки улиц, которую ему назначили за драку с мажором.

К зданию суда Влад пришёл с лопатой, но приставы забрали ее на входе. Нам удалось первыми пообщаться с ним у проходной. «Очкарик» признался сразу, что готов к худшему, не может так долго везти человеку.

- До этого меня судили по статье 111 УК, и тогда остался на свободе. Это было чудо, - говорит Рябухин.

Поддержать Влада в решающий момент пришли больше десятка друзей.

Влад Рябухин пришел в суд с лопатой для уборки снегаФото: Алексей БУЛАТОВ

В июле 2017 года «очкарик» стал фигурантом потасовки с южанами, в тот день он одним ударом отправил в нокдаун 18-летнего Саргиса Арутюняна. После падения у потерпевшего начался приступ эпилепсии, а позже врачам пришлось проводить операцию по трепанации черепа. После того, как Арутюнян написал заиление в полицию, на Рябухина завели уголовное дело. В конце прошлого лета Влада признали виновным, несмотря на попытки адвокатов доказать, что «очкарик» действовал в интересах собственной самообороны.

Парню может заменить общественные работы на реальный срокФото: Алексей БУЛАТОВ

Рябухину назначили выплатить Арутюняну 400 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на лечение, а также 300 часов обязательных работ. К отработке долга перед обществом Влад приступил в конце осени, каждый будний день ему предстояло минимум по 2 часа убирать улицы Березовского (там прописал Рябухин – прим.ред.) от снега и наледи.

Казалось, что худшее уже позади, но недавно инспектор ГУФСИН, который следил за работой «очкарика», обратился в суд с требованием ужесточить наказание и отправить его на месяц в колонию-поселения.

Дело Влада Рябухина стало одним из самых резонансных на Урале за последние годы. Фото: предоставлено Владом Рябухиным

Во время заседания инспектор ГУФСИН вновь попросил суд изменить наказание для Влада. По его словам, «очкарик» отработал 81 час из 300, но был замечен в злостном уклонении от работ в декабре.

- Он должен был отрабатывать по 12 часов в неделю, но уже в середине декабря было три прогула, в январе ещё три раза не вышел без уважительных причин. Если они имеются, то должны быть предоставлены в письменном виде . Никто его не ограничивал в работе. Были случаи, когда он не отрабатывал из-за его неофициальной работы. Затем Рябухин устроился в такси, чтобы у него была возможность убирать снег.

Тот самый Саргис АрутюнянФото: Алексей БУЛАТОВ

После этого судья начала спрашивать Рябухина о причинах его прогулов. Доводы были, мягко говоря, неубедительные: болезни без подтверждения справками, а также заявления о невыдаче инструментов в МКУ «Благоустройство и ЖКХ».

Далее адвокат Влада попросил допросить в качестве свидетеля его девушку Валерию Сомову и провести это в закрытом режиме. После этого прессу на 30 минут вывели из зала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/691690" frameborder="0"></iframe> "Очкарику" Владиславу Рябухину суд разрешил и дальше убирать снег.Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/691621" frameborder="0"></iframe> "Очкарик" снова оказался в суде.Видео: Алексей Булатов

В ЖКХ, где трудился Влад, заявили, что парень от работы не отлынивал, но к концу декабря у него накопились три прогула. Сам Рябухин это отрицал, хотя и понимал, что избежать кратковременного заключения теперь, скорее всего, не удастся. В итоге сторона обвинения попросила отправить Рябухина в колонию на 27 дней.

Впрочем, судья отложил рассмотрение дела до 28 марта, чтобы парень собрать характеристики и исправился, доказав, что не отлынивает от исправления.