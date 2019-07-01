«Очкарика», давшего отпор мажору-южанину, отвезет в колонию депутат Госдумы

Знаменитый на всю страну «очкарик» все же отправляется в колонию-поселение, где проведет 22 дня. На днях 23-летнему Владу Рябухину пришло уведомление из ГУФСИН, в котором указано, что уже 2 июля парень должен явиться в исправительное учреждение в поселке Решеты, что в 15 километрах от Екатеринбурга.

Провожать Влада будут близкие друзья и его невеста, которая, к слову, ждет ребенка. До самой колонии «очкарика» подвезет свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

- Завтра выдвигаемся в 11:00 от Кировского районного суда, - рассказал «КП-Екатеринбург» Рябухин.

История Влада началась ровно два года назад, когда он стал участником потасовки с южанами. Вместе с другом он приехал в Пионерский поселок, где должен был забрать из гостей пьяную подругу, но еще в подъезде наткнулся на группу молодых парней, лидером банды оказался 18-летний Саргис Арутюнян.

Тот самый Саргис АрутюнянФото: Алексей БУЛАТОВ

После словесной перебранки армянин толкнул Рябухина, на что получил кулаком в висок. От удара Саргис повалился на землю и ударился головой о бордюр. Уже спустя год «очкарика» признали виновным и назначили ему 300 часов обязательных работ и выплатить 410 тысяч рублей компенсации.

В качестве работ Влад подметал улицы, но в конце 2018 стал прогуливать без уважительной причины. Реакция ГУФСИН последовала незамедлительно и через суд Рябухину заменили наказание на 22 дня в колонии-поселения.

Влад и его невеста. Он сделал ей предложение на концерте Басты в Екатеринбурге. Фото: предоставлено Владом Рябухиным

Добавим, что после освобождения «очкарик» планирует жениться на своей девушке, а также заняться политикой на общественных началах. Свой путь в этой сфере он начнет в качестве помощника депутата Ионина.

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