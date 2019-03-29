2019-03-29T14:09:07+03:00
Общество

«Смирился с тем, что посадят»: уральский «очкарик» оказался в шаге от колонии из-за многочисленных прогулов по уборке улиц

Влад Рябухин не выходил на обязательные работы с 11 марта
Олег Галимов
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10 апреля Влада могут отправить в колонию-поселения10 апреля Влада могут отправить в колонию-поселенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Едва прошли сутки после нашей новости о тяжелой ситуации Влада Рябухина, больше известного как «очкарика», так в свердловском ГУФСИН заявили о его многочисленных прогулах. Речь идет о 300 часов обязательных работ, которые были назначены парню в качестве наказания по делу об избиении мажора-южанина Саргиса Арутюняна.

У Рябухина и раньше были проблемы с отработками, но если раньше речь шла о трех прогулах, то теперь «очкарик» полностью игнорирует уборку улиц. Причина – нехватка времени, Влад работает таксистом, а также в строительном подряде.

На суде Арутюнян заявил, что из-за травмы не сможет служить в органах правопорядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На суде Арутюнян заявил, что из-за травмы не сможет служить в органах правопорядкаФото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь у суда будут все основания для того, чтобы ужесточить ему наказание и отправить в колонию-поселение.

- Осужденный с 11 марта 2019 не выходит для исполнения наказания в виде обязательных работ. Всего 176 часов гражданин Рябухин отработал из 300 часов, которые должен отработать по решению суда. В своем объяснении Рябухин пояснил, что допускает невыход на обязательные работы, потому что необходимо оплачивать штраф, назначенный Кировским районным судом, либо его ограничат в управлении транспортными средствами, и он останется без средств существования. Подтверждающих документов с места работы не предоставил, - сообщили в свердловском ГУФСИН.

История Влада началась еще в июле 2017 года, когда он ударил по голове стокилограммовому Саргису Арутюняну. После падения на бордюр у последнего диагностировали перелом черепа.

История Влада Рябухина известна на всю страну. Многие уверены, что его осудили несправедливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

История Влада Рябухина известна на всю страну. Многие уверены, что его осудили несправедливоФото: Алексей БУЛАТОВ

Мы сообщили о письме из ведомства самому Владу, в разговоре с нами он не стал отрицать свои прогулы.

- Меня загнали в тупик, - рассказал «КП» Рябухин. – Я уже смирился с тем, что 10 апреля (дата судебного заседания – прим.ред.) мне ужесточат наказание и посадят. У меня нет времени убирать улицы, мне надо работать. С деньгами сейчас туго, недавно мы не смогли сдать в срок объект и практически остались без зарплаты. Если окажусь в колонии, то потом меня лишат и водительских прав.

Напомним, что суд признал «очкарика» виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и назначили 300 часов обязательных работ, а также выплатить 410 тысяч штрафа. Из-за просрочки по оплате ему начислили штраф в размере 7% от изначальной суммы.

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«Денег нет, а забирать у меня нечего»: уральскому «очкарику» начали «капать» проценты по делу об избиении мажора. Влад Рябухин должен выплатить 410 тысяч, но теперь сумма будет расти (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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