В Екатеринбурге начали судить цыган, изнасиловавших трех школьниц

После школы ученицы восьмого класса поехали распивать спиртное с незнакомцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело цыган из Челябинской области, обвиняемых в изнасиловании трех школьниц. Согласно картотеке суда, двум братьям предъявлены обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера двух девочек. Третьему фигуранту предъявлены аналогичные статьи, но изнасилование в отношении всех пострадавших.

В начале октября прошлого года цыгане приехали в столицу Среднего Урала из Троицка. Они познакомились с двумя девочками у школы на Уралмаше, где предложили им «хорошо провести время» и заплатить по пять тысяч рублей. Школьницы согласились и сели в «Ладу», на которой компания отправилась за алкоголем. А затем приехала на Малышева, 104. Там их ждала снятая на ночь квартира. Позже к ним присоединилась еще одна девочка. Она приехала к подружкам на такси, когда узнала о предложении от незнакомцев.

- Я быстро стала пьяной, так как выпила стакан пива и стакан водки. Через час ко мне подошел Арсен и повел меня в спальню. Я сказала ему, что не хочу идти и что мне плохо. Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала. Потом он ушел и в комнату зашел Роман, он был пьян. Он также совершил половой акт и ушел в другую комнату. Я оделась и увидела Яну, которая лежала под одеялом и громко плакала, - рассказала на допросе 15-летняя Анастасия (имена изменены – прим.ред).

Примечательно, что об интимной связи между цыганами и несовершеннолетними стало известно благодаря бдительности мамы Насти. Женщина стала выяснять, где находилась ее дочь-восьмиклассница, вернувшаяся домой под утро. Узнав о случившемся, она позвонила в полицию и сообщила адрес квартиры. Прибывший на место наряд ППСП задержал цыган.

Остальные девочки по-прежнему была в квартире, их нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения. На время следствия и суда цыгане находятся под стражей.

- Из спальни доносились стоны Кати, - говорится в показаниях еще одной пострадавшей. - А через 20 минут после того, как Арсен и Рома переспали с Настей, она сказала, чтобы все собирались и уходили. Мы вышли из подъезда, и пошли за едой. Нужно было размять ноги. Мы разменяли деньги и дали Насте 300 рублей на такси. Позвонила мама и спросила где я, но я соврала, что иду по Уралмашу и скоро буду дома. Потом мы вернулись в квартиру, я легла спать. Ко мне стал приставать Артем, начал трогать меня за грудь. Я оттолкнула его и ушла в другую комнату. Потом я услышала шум – Артем стал мыть пол. Потом посреди ночи меня разбудила какая-то женщина. Спрашивала, что я тут делаю. Это была следователь.

В свою очередь цыгане утверждают, что девочки оказывали интимные услуги за деньги. Адвокат Алексей Благодов отказался комментировать ход рассмотрения дела. Семьи пострадавших школьниц воздержались от общения с прессой.

Стоит напомнить, что фотографии одной из девочек были найдены на сайте интимных услуг.