Прокурор запросил для девушки 14 лет заключения. Фото: «Одноклассники»

В Свердловском областном суде огласят приговор 21-летней Альбине из села Клевакинское, обвиняющийся в убийстве 9-месячного сына. По версии следствия, девушка зарезала первенца в ночь на 2 февраля. Близкие же считают, что Альбина схватилась за нож, когда приревновала гражданского мужа Олега к соседке. Сожитель предложил девушке подвезти ее до соседней деревни.

- Она так его любила, так его лелеяла! – рассказывала родственница пары. –Олег подвез до соседней деревни девушку Александру. Ну и ладно! Что же теперь из-за такого убивать! Альбину часто просили закрывать глаза на его гулянки.

После убийства сына Альбина попыталась покончить с собой, но вернувшийся домой супруг остановил ее. После выписки из больницы горе-мать отправили в СИЗО, где она находится и по сей день. Бабушка зарезанного малыша потребовала для невестки самого сурового наказания.

- Ей должны дать пожизненное. Никак иначе. У меня был любимый внук, а она убила! – заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Татьяна Таскина.

После убийства сына девушка пыталась покончить с собой. Фото: «Одноклассники»

В свердловской прокуратуре рассказали, что в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для Альбины наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. А также 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, что на прошлой неделе Ленинский суд назначил 8 лет и 6 месяцев заключения Константину Рыжкову. Его признали виновным в умышленном нанесении тяжких травм 5-летней падчерице, от которых девочка скончалась.

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