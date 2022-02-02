Приревновала мужа к соседке: в Свердловской области мать зарезала малолетнего сына

Мальчика несколько раз ударили ножом в грудь и в голову. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Клевакинское Каменского округа 20-летняя девушка зарезала малолетнего сына. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. Причиной жестокой расправы стала ревность к 24-летнему мужу, который в ночь на 2 февраля предложил соседке помощь и подвез ее до соседней деревни.

За время отсутствия главы семьи молодая мать зарезала сына, а потом попыталась покончить с собой. Мертвого мальчика обнаружила бабушка по линии матери.

- Мальчика жестоко зарезали. Раны обнаружены на голове и груди. Мать убила его, и лишь потом обратилась к соседке за помощью. Пока та вызывала полицию и скорую мамаша попыталась отправиться на тот свет. Не получилось, удалось спасти, - рассказывает источник «КП».

Известно, что муж девушки ранее был судим за кражи. Матери мальчика еще не избирали меру пресечения, она находится в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что 28 января в Екатеринбурге отчим забил до смерти 5-летнюю падчерицу.

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