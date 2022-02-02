Глава СК взял на контроль расследование смерти 5-летней девочки, забитой отчимом

Накануне суд арестовал обвиняемого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти 5-летней девочки, забитой отчимом. Напомним, что трагедия произошла 28 января в общежитии на улице Московской. 30-летний мужчина два раза ударил падчерицу по голове.

- Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в СК России.

Труп девочки обнаружила мать. После обеда женщина позвонила в единую диспетчерскую службу, но было слишком поздно. Суд арестовал обвиняемого до 30 марта 2022 года.

- Девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Били целенаправленно, не менее двух раз. Предполагаемый преступник уже задержан. Известно, что мать сообщила по номеру 112 о смерти ребенка после полудня. К этому моменту девочка уже несколько часов не подавала признаков жизни. Точное время смерти еще не установлено, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что накануне Свердловский областной суд вынес приговор 41-летнему Артему Осипову, который убил и изнасиловал 11-летнюю девочку в Асбесте. Рецидивисту назначили пожизненный срок в колонии особого режима.

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