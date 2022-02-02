«Наркоман, да и только!»: соседи рассказали об отчиме, который забил 5-летнюю падчерицу

Соседи отмечают, что пара жила без скандалов. Фото: Константин ПУЛОВ

Жители общежития на улице Московской рассказали «КП» об отчиме, которого обвиняют в избиении до смерти 5-летней девочке. Трагедия произошла 28 января. По одной из версий, мужчина выместил злобу на девочке после ссоры с сожительницей. Женщина вернулась в комнату лишь после обеда, а потом вызвала скорую помощь.

- Этот Костя очень подозрительный, - рассказала «КП»-Екатеринбург соседка пары. - Наркоман, да и только! У него еще есть приятель, с которым они употребляют. Но от матери девочки он это тщательно скрывает, чтобы не застукала его. Криков в тот день мы не слышали. А потом полиция приехала, всех опрашивали.

Ленинский суд арестовал мужчину до 30 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отчиму девочки грозит до 15 лет заключения. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, что в Каменском районе 20-летняя девушка зарезала 9-месячного сына. Поводом для расправы стала ревность к сожителю, который подвез соседку.