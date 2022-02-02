Мать проверят на вменяемость: раскрыты подробности убийства 9-месячного малыша в уральском селе

Сейчас мать мальчика находится в больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Следственном комитете выступили с заявлением после жестокого убийства 9-месячного мальчика в селе Клевакинское. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые первоначальные следственные действия для выяснения причины убийства и иных обстоятельств (в том числе, причин и условий, которые способствовали трагедии). Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, - сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

В полиции отметили, что о трагедии сообщила в третьем часу ночи бабушка убитого мальчика. Мать ребенка сейчас находится в больнице.

- Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь, - отметил официальный представитель регионального главка Валерий Горелых. - Собранную по этой жуткой истории фактуру представители МВД передали для принятия процессуального решения нашим коллегам из Следственного комитета.

По данным «КП»-Екатеринбург, девушка зарезала малыша из ревности к сожителю. 24-летний парень подвез соседку, чем вызвал гнев возлюбленной. Отец мальчика отказался комментировать произошедшее.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали отчима, который забил до смерти 5-летнюю падчерицу.

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