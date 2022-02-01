Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге забили до смерти 5-летнюю девочку. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в силовых структурах. Трагедия произошла 28 января в квартире дома на улице Московской.

- Девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Били целенаправленно, не менее двух раз. Предполагаемый преступник уже задержан. Известно, что мать сообщила по номеру 112 о смерти ребенка после полудня. К этому моменту девочка уже несколько часов не подавала признаков жизни. Точное время смерти еще не установлено, - пояснил источник.

На данный момент пока неизвестно, кем приходился девочке задержанный. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сегодня, 1 февраля, в Ленинском суде обвиняемому изберут меру пресечения. Следствие выступило с ходатайством об аресте мужчины. В СУ СК по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, что накануне Свердловский областной суд вынес приговор 41-летнему Артему Осипову, который убил и изнасиловал 11-летнюю девочку в Асбесте. Рецидивисту назначили пожизненный срок в колонии особого режима.