Снимал все на видео: в Екатеринбурге вынесли приговор педофилу, который изнасиловал и убил 11-летнюю школьницу

Из своих сорока лет, 19 - он провел в тюрьме. Сидел за грабежи, разбои, незаконный оборот наркотиков и убийство. На свободу вышел 18 февраля 2020 года, устроился работать в ритуальную фирму. Фото: соцсети

В Свердловском областном суде огласили приговор педофилу Артему Осипову, который в ноябре 2020 года изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Мерзавец совершил преступление в Асбесте, свою жертву он приметил на улице. Школьница продавала газеты, а рецидивист заманил ее к себе в квартиру под предлогом покупки.

Осипов был в состоянии наркотического опьянения. К счастью, его задержали по горячим следам. Найти тело задушенного ребенка не составила труда – Осипов бросил труп в сугроб рядом с домом.

- Находясь в жилище, обвиняемый с особой жестокостью совершил в отношении малолетней инкриминируемые ему преступления сексуального характера, снимая происходящее на камеру сотового телефона с целью изготовления порнографических материалов. В дальнейшем, вечером того же дня, обвиняемый, с целью скрыть совершенные им в отношении девочки преступления, задушил ее, - рассказывает руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Свердловской области Александр Сапегин.

Осипов во время следственного эксперимента. Фото: СУ СК по Свердловской области

В общей сложности Осипову предъявили обвинение по пяти статьям: «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и «Убийство».

В прокуратуре региона отмечают, что перед убийством девочки Осипов склонил к употреблению наркотиков своего знакомого.

Приговором Свердловского областного суда Артему Осипову назначен наказание в виде пожизненного срока в колонии особого режима. Ранее о высшей мере наказания просил прокурор.

- В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. Наказание отбывал в ИК-47 города Каменска-Уральского. В его «послужном списке» имеются криминальные эпизоды, предусмотренные статьей «Грабеж», «Незаконный оборот наркотических веществ», «Кража, «Убийство» и «Разбой». После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме, - добавил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

По совокупности преступлений Осипову было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Фото: Ольга ЮШКОВА

Сам 41-летний Осипов спокойно воспринял известия о том, что остаток жизни проведет за решеткой. Во время оглашения он лишь молча смотрел в пол. Вину в совершенных зверствах Осипов признал лишь частично.

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