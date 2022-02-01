Суд арестовал екатеринбуржца, который забил до смерти 5-летнюю падчерицу

СК возбудил уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд арестовал на два месяца 30-летнего екатеринбуржца, который обвиняется в избиении до смерти 5-летеней падчерицы. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщили в пресс-службе суда.

- Рыжков К.И арестован на два месяца, до 30 марта 2022 года, - пояснили в суде.

Напомним, что девочка скончалась в квартире на улице Московской. Все произошло утром 28 января. Мать ребенка обратилась в скорую помощь лишь после 13 часов. В СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Его задержали 31 января. Отпираться не стал. Мотив до сих пор не известен. Просто ударил ее по голове так, что скончалась мгновенно, - пояснил источник «КП»-Екатеринбург в силовых структурах.

Также известно, что девочка не ходила в детский сад. Воспитанием ребенка занималась мать и отчим. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.