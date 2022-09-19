Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: соцсети

Житель Екатеринбурга Александр Нечипуренко, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, ранее работал в аэропорту Кольцово. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили бывшие коллеги подсудимого.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Нечипуренко встречался с девушкой, у которой решил украсть квартиру. Впоследствии он якобы представлялся «агентом ФСБ» и заставлял возлюбленную проходить «испытания» для вербовки в спецслужбы. В их числе были капельницы с глюкозой, а также принуждения к разрезанию кожи скальпелем с последующим зашиванием хирургической нитью.

- Он работал агентом по регистрации пассажиров на рейс. Обычный порядочный юноша, очень головастый, перспективный. Ничего плохого не могу сказать. Интеллектуально развитый человек, по работе никаких нареканий не было. Вся ситуация повергла нас в шок. Увидели информацию в социальных сетях, начали пересылать. Как будто два разных человека. В Кольцово он пришел уже с опытом работы. До этого был в одном из аэропортов Москвы. В те года он мог получать порядка 30 тысяч рублей, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая коллега Александра Нечипуренко.

Александр на новогоднем корпоративе в отеле Angelo рядом с Кольцово. Фото: читатель «КП»

Мать девушки Марина Новоселова смогла вернуть себе жилплощадь на улице Павла Шаманова лишь в начале 2019 года. Именно она проходит по делу в качестве потерпевшей. Бывшая девушка Александра Ульяна Соколовская выступит как свидетель.

- Мы квартиру продали, теперь люди ее сдают. Пришлось избавиться от нее, так как боялись, что он будет нам гадить. Мы его приняли в семью, как родного. Он все для этого делал. Я его очень любила, делала все, что он просил. Я его приняла как сына. Не ожидала от него такой подлости, - рассказывала ранее Марина Новоселова.

Сыну бизнесмена грозит до 10 лет лишения свободы. Семья подсудимого наотрез отказывается комментировать обвинения в адрес Александра. Рассмотрение дела продолжится лишь в ноябре, сейчас 27-летний Нечипуренко-младший находится на больничном.

Александр и Ульяна встречались два года. Фото: соцсети

Примечателен и тот факт, что в социальных сетях до сих пор можно найти старые страницы с фотографиями Александра. При подготовке материала нам удалось отыскать пятерых пользователей во «ВКонтакте» с разными именами, датами рождения и местами жительства. В числе указанных городов Пермь, Челябинск и Харьков.

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