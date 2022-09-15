Александру Нечипуренко грозит до 10 лет заключения. Фото: соцсети

В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела 27-летнего Александра Нечипуренко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2015 по 2017 года сын предпринимателя втерся в доверие к своей девушке Ульяне.

Все это время, со слов потерпевших, Александр представлялся «агентом ФСБ», а после предложил возлюбленной «пройти испытания» для вербовки в спецслужбы. Ранее свердловская прокуратура сообщала, что девушка подвергалась изощренным пыткам. В их числе капельницы с глюкозой, а также принуждения к разрезанию кожи скальпелем с последующим зашиванием хирургической нитью. После чего Нечипуренко якобы заявил Ульяне, что она провалила испытания и теперь нужны деньги на откуп.

- Впоследствии обвиняемый сообщил гражданке, что ее дочь не прошла испытания для поступления на службу, в связи с чем для избежания негативных последствий она должна переоформить право собственности на квартиру, - говорится в заявлении прокуратуры.

В последующем Александр переписал квартиру на улице Павла Шаманова, которую родители Ульяны купили для дочери, на себя. С третьей попытки матери девушки Марине Новоселовой удалось вернуть квартиру себе. Лишь после этих разбирательств полиция возбудила уголовное дело.

На голове у девушки остался шрам, который она старается скрывать. Фото: соцсети

- Ответчик Нечипуренко, войдя в доверие к истцу и ее дочери, представившись сотрудником ФСБ, предложил дочери истца стать агентом ФСБ. Стал совместно проживать с дочерью истца в спорной квартире и готовить дочь, как пояснила истец, к службе в ФСБ, проводя психологические и физические испытания. Истец пояснила, что они с дочерью боялись кому-то рассказывать обо всем происходящем, поскольку Нечипуренко говорил, что ФСБ это такая структура, которая запросто устранит их. Истец указала, что она верила ответчику, поскольку все последующие события подтверждали угрозы ответчика. Указала, что решилась на продажу квартиры, с целью откупиться от сотрудников ФСБ, которые со слов Нечипуренко угрожали физической расправой ее дочери и требовали деньги, - говорится в судебном акте о признании сделки по продаже квартиры недействительной.

ПРИНЯЛИ КАК СЫНА

Первое заседание по делу должно было состояться утром 15 сентября. Но процесс перенесли на полтора месяца из-за болезни Александра. Адвокат Михаил Трясоумов предоставил справку о больничном Нечипуренко. Ранее защитник рассказывал, что его клиент лишен возможности передвигаться самостоятельно из-за осложнений после коронавируса. Для Марины Новоселовой и ее дочери отсутствие Александра не стало неожиданностью.

- Мы квартиру продали, теперь люди ее сдают. Пришлось избавиться от нее, так как боялись, что он будет нам гадить. Мы его приняли в семью, как родного. Он все для этого делал. Я его очень любила, делала все, что он просил. Я его приняла как сына. Не ожидала от него такой подлости, - пояснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Марина Новоселова.

Ульяна и Александр встречались два года. Фото: соцсети

Бывшая девушка Александра подтвердила сведения, изложенные в заявлении прокуратуры. Дизайнер Ульяна Соколовская считает, что Нечипуренко намеренно удалил страницы из социальных сетей.

- В то время, кто бы что не говорил, интернет не был развит, как сейчас. Сколько бы я не искала информацию, я была полностью под его влиянием. Он планомерно на протяжении двух лет втирался в доверие. Какое наказание для него хочу? На усмотрение суда. А то, что он болеет – это бумеранг. Сколько он все нам сделал, сколько слез было пролито, сколько нервов потрачено. Все возвращается в этом мире. А возвращается всегда больнее, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ульяна Соколовская.

СУДИЛСЯ СО ШКОЛОЙ

Как выяснилось, судебные разбирательства Александра Нечипуренко начались буквально сразу после школьной скамьи. В 2014 году он выиграл суд против школы «Во имя святого страстотерпца царевича Алексия». Согласно судебному акту, Нечипуренко просили уйти из учебного заведения в 11 классе.

Но Александр не согласился уходить, несмотря на угрозы. Но позже ему выдали недействительный аттестат о среднем образовании. В документе не был указан код региона «66», из-за чего абитуриента не зачислили в УрФУ.

В итоге суд встал на сторону выпускника и обязал школу выдать ему дубликат аттестата, а также выплатить компенсацию морального вреда в 2000 рублей.

Следующее заседание по уголовному делу Александра Нечипуренко должно состояться 1 ноября. Отец подсудимого отказался от комментариев.