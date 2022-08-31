Девушку заставляли резать себя скальпелем, а потом зашивать нитками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 27-летнего Александра Нечипуренко. Сына местного бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2015 по 2017 года парень издевался над своей девушкой. И все это ради квартиры, принадлежащей матери сожительницы. В итоге жилплощадь удалось вернуть через суд, после чего полиция возбудила уголовное дело.

Рассказываем, что известно о случившемся и приводим позицию семьи обвиняемого.

ПРЕДЛОЖИЛ СТАТЬ АГЕНТОМ ФСБ

Хозяйкой квартиры в Верх-Исетском районе числится Марина Новоселова. В сентябре 2018 года женщина обратилась в районный суд с требованием признать недействительным договор купли-продажи. На заседании женщина пояснила, что ее дочь оказалась в больнице № 23 с травмой головы. А документы подписывала под давлением Нечипуренко.

Согласно показаниям Марины Новоселовой, 20 мая 2017 года ее дочь избили. Она обвинила Александра в злоупотреблении доверием. Якобы он через угрозы заставил девушку отказаться от квартиры за 2 238 112 рублей. Сделка была оформлена через Полину Новопашинцеву (знакомая Нечипуренко-младшего - прим.ред), но денег от продажи никто так и не увидел. 29 октября суд отказал Новоселовой в удовлетворении требований.

Повторный иск был подан 31 января 2019. А в конце марта суд встал на сторону семьи Новоселовых. Для этого женщина раскрыла подробности личной жизни дочери, от которых может стать не по себе.

- Ответчик Нечипуренко, войдя в доверие к истцу и ее дочери, представившись сотрудником ФСБ, предложил дочери истца стать агентом ФСБ. Стал совместно проживать с дочерью истца в спорной квартире и готовить дочь, как пояснила истец, к службе в ФСБ, проводя психологические и физические испытания, - говорится в судебном акте.

По данным свердловской прокуратуры, Александр заставлял девушку резать кожу скальпелем. А потом зашивать себя хирургическими нитками. Кроме этого в заявлении надзорного ведомства говорится об уколах с глюкозой, которые ставились по требованию липового силовика.

В суде Марина Новоселова утверждала, что таким образом Александр предложил ее дочери пройти подготовку к службе в ФСБ. А потом заявил, что она не справилась, и потребовал деньги на откуп.

- Они с дочерью боялись кому-то рассказывать обо всем происходящем, поскольку ответчик Нечипуренко А. Д. говорил, что ФСБ это такая структура, которая запросто устранит их. Истец указала, что она верила ответчику, поскольку все последующие события подтверждали угрозы ответчика. Указала, что решилась на продажу квартиры, с целью откупиться от сотрудников ФСБ, которые со слов Нечипуренко угрожали физической расправой ее дочери и требовали деньги, - сообщается в решении суда.

ПУСТЬ ПОКАЗНИЯ ОСТАНУТСЯ НА ЕЕ СОВЕСТИ

Нам удалось связаться с отцом Александра – предпринимателем Дмитрием Нечипуренко. Но мужчина категорически отказался комментировать случившееся с его сыном. Как выяснилось, подсудимый сейчас не может даже самостоятельно передвигаться. Всему виной осложнения после коронавируса.

Адвокат Михаил Трясоумов считает, что в уголовном преследовании Александра Нечипуренко не было необходимости, так как квартира была возвращена прежней владелице.

- Мой подзащитный и члены его семьи в крайней степени поражены и раздосадованы действиями прокуратуры, разгласившей без какой-либо необходимости данные предварительного расследования, - рассказал «КП-Екатеринбург» Михаил Трясоумов. - Мы считаем, что в данном уголовном деле нет общественного интереса и публичной значимости. В свою очередь, мой подзащитный не обвиняется в преступлениях против психического и физического здоровья потерпевшей, расследование уголовного дела было обусловлено решением по гражданскому делу, где имел место спор об оплате сделки купли-продажи квартиры.

Первое заседание по делу Александра Нечипуренко назначено на 15 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- Квартира потерпевшей возвращена. Человек без жилья не остался. На сегодняшний момент потерпевшая в своих правах восстановлена. Была история любви. А уж что девушка наговорила следователю – пусть это останется на ее совести, - добавил Михаил Трясоумов.

На момент публикации связаться с потерпевшей стороной не удалось. Мы готовы осветить их версию событий.

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