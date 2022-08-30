Житель Екатеринбурга заставил девушку резать себя ножом, чтобы получить работу в правоохранительных органах

Уголовное дело по статье «Мошенничество, в особо крупном размере» передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27-летний мошенник под видом сотрудника полиции заставлял девушку резать себе руки, чтобы получить работу в правоохранительных органах. Злоумышленник с 2015 года до 2017 года общался с местной жительницей и ее дочерью.

- Он сообщил, что девушке необходимо проходить моральные и физические испытания с целью формирования навыков для службы, которые он самостоятельно придумывал и предлагал для исполнения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так, пострадавшая резала себе руки, зашивала раны хирургическими нитками, ставила себе уколы. После череды «испытаний» парень сообщил, что она не сможет работать в органах.

- Чтобы избежать негативных последствий, мать девушки переоформила на злоумышленника квартиру. Из-за этих действий она потеряла порядка 2.5 миллионов рублей, - добавили в ведомстве. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, преступление было раскрыто сотрудниками екатеринбургского уголовного розыска. Уголовное дело в отношении фигуранта расследовали и направили в суд отдела полиции №8.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, в особо крупном размере» передано в суд.