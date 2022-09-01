Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2022 8:31

Остался без трех пальцев: в Свердловской области вынесли приговор школьнику, который собрал бомбу из шариковой ручки

На Урале вынесли приговор подростку, который собрал бомбу из ручки
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Родители парня считают, что он пострадал из-за наивности. Фото: «ВКонтакте»

Родители парня считают, что он пострадал из-за наивности. Фото: «ВКонтакте»

В Кировграде вынесли приговор 17-летнему подростку, который изготовил самодельную бомбу из шариковой ручки. Дело было в начале февраля, когда школьник решил на практике проверить свои познания в химии. Вот только эксперимент едва не обернулся трагедией. Смесь сдетонировала в руке Антона (имя изменено – прим.ред), что привело к ампутации трех пальцев на левой руке.

На него завели уголовное дело по статье о покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ. Городской суд не стал отправлять парнишку в колонию, а назначил ему 80 часов обязательных работ. Известно, что до инцидента со взрывчаткой парень планировал поступать в военное училище.

- Не сгущайте краски. Дайте ребенку жить дальше, реклама ему не нужна. Ему и так в этой жизни сильно досталось. Он пострадал по наивной глупости, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец Антона.

На момент публикации получить комментарий в пресс-службе свердловского главка полиции и в следственном управлении СК по Свердловской области не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге сына бизнесмена обвинили в том, что он под видом агента ФСБ пытал девушку ради квартиры (подробнее)

Теща обижена, сын в детдоме: отчим мальчика, которого мать продавала за 300 тысяч, рассказал о судьбе ребенка (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП