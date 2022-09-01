Родители парня считают, что он пострадал из-за наивности. Фото: «ВКонтакте»

В Кировграде вынесли приговор 17-летнему подростку, который изготовил самодельную бомбу из шариковой ручки. Дело было в начале февраля, когда школьник решил на практике проверить свои познания в химии. Вот только эксперимент едва не обернулся трагедией. Смесь сдетонировала в руке Антона (имя изменено – прим.ред), что привело к ампутации трех пальцев на левой руке.

На него завели уголовное дело по статье о покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ. Городской суд не стал отправлять парнишку в колонию, а назначил ему 80 часов обязательных работ. Известно, что до инцидента со взрывчаткой парень планировал поступать в военное училище.

- Не сгущайте краски. Дайте ребенку жить дальше, реклама ему не нужна. Ему и так в этой жизни сильно досталось. Он пострадал по наивной глупости, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец Антона.

На момент публикации получить комментарий в пресс-службе свердловского главка полиции и в следственном управлении СК по Свердловской области не удалось.

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