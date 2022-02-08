В Свердловской области подростку грозит срок за изготовление самодельной бомбы

В школе ребенок на хорошем счету. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировграде решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего школьника. 4 февраля в доме № 55 по улице Свердлова прогремел взрыв, сработало самодельное устройство. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, подросток соорудил устройство. В результате взрыва он лишился пальцев на руке.

- Ему грозит уголовная ответственность по 223.1 УК «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». Родители парня сильно переживают. Он отличник, собирался в военное училище поступать, - сообщил источник «Комсомольской правды.

В силовых структурах пока воздерживаются от комментариев.

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