В Свердловской области подростку грозит срок за изготовление самодельной бомбы

В школе ребенок на хорошем счету.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировграде решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего школьника. 4 февраля в доме № 55 по улице Свердлова прогремел взрыв, сработало самодельное устройство. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, подросток соорудил устройство. В результате взрыва он лишился пальцев на руке.
- Ему грозит уголовная ответственность по 223.1 УК «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». Родители парня сильно переживают. Он отличник, собирался в военное училище поступать, - сообщил источник «Комсомольской правды.
В силовых структурах пока воздерживаются от комментариев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В бизнес-центре «Манхэттен» рассказали о рейдерском захвате тридцатью кавказцами (подробнее)
«Как можно было сына душить, а потом зарезать?!»: бабушка убитого грудничка потребовала высшего наказания для невестки (подробнее)
Глава СК взял на контроль расследование смерти 5-летней девочки, забитой отчимом (подробнее)
Мать проверят на вменяемость: раскрыты подробности убийства 9-месячного малыша в уральском селе (подробнее)