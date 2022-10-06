«Жене по кайфу будет»: осужденный за избиение падчерицы отчим откровенно рассказал о смерти ребенка

Константин утверждает, что девочка сама ударилась головой Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге огласили приговор 28-летнему Константину Рыжкову. Его признали виновным в избиении до смерти пятилетней падчерицы. 28 января девочка скончалась от травмы головы. Суд пришел к выводу, что Константин забил ее ремнем с металлической пряжкой. Мужчину приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

- Она дома упала, когда я находился с ней, - объяснил сразу после оглашения приговора Константин. - На ней были синяки. Все случилось 28 января, ночью. А дело завели 31 числа. Что происходило в отделе, думаю, понятно. Я был с ребенком дома. Она писалась по ночам, мы ее от этого лечили после того, как забрали из неблагополучной семьи Анастасии. Поднимали часа в три. Когда она проснулась, я играл на компьютере, переписывался с друзьями. Я сказал ей: «Солнышко, иди в туалет». А потом надел наушники и дальше сел играть. Затем услышал глухой удар сзади. Обернулся и увидел, как она лежит на полу с закатанными глазами. Моя единственная вина, что я не сразу вызвал скорую помощь. Я взял ее на руки, положил на кровать. Она пришла в себя и заснула.

Анастасия не стала разводиться с Константином и даже принесла в суд огромную передачку. Фото: читатель «КП»

Поддержать Рыжкова в суде пришел и его сосед по общежитию. Мужчина утверждает, что передавал следствию их переписку. Якобы Константин интересовался методиками воспитания детей, хотя и не приходился девочке родным отцом.

- Поведение жены мне не понятно. Она не подала на развод, не заявила иск. Зачем она давала такие показания против меня? Я говорил свою версию, она – другую. Думаю, она просто испугалась ответственности. Мне говорили в отделе: «Успокойся, твоей жене по кайфу будет. Она ее скоро забудет». Я всегда говорил, что это мой ребенок. Мы были в процессе удочерения. Пытался оградить ее от агрессивного поведения Анастасии, устроить в нормальный садик, - добавил Рыжков.

Адвокат осужденного намерен обжаловать приговор. Ранее в Следственном комитете отмечали, что Константина проверяли на вменяемость.

- В ходе расследования уголовного дела было допрошено порядка 20 свидетелей, проведены осмотры места происшествия и предметов, осуществлена проверка показаний обвиняемого на месте, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее в полиции Екатеринбурга сообщали о мотивах Рыжкова. В городском управлении МВД считают, что Рыжков иногда срывался на девочке в «воспитательных целях».