Девочка умерла от травм головы. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге огласили приговор 30-летнему Константину Рыжкову. В ночь на 28 января он забил до смерти пятилетнюю падчерицу ремнем с металлической пряжкой. Следствие считает, что безработный иждивенец вымещал злость на девочке, когда жена уходила на работу. Ребенок мешал играть на компьютере и капризничал.

- Это выводило его из себя, и он стал давать волю рукам, иногда прибегая и к ремню «в воспитательных целях», - сообщили в полиции города. - Все накопившееся недовольство на девочку однажды переросло в очередной приступ агрессии, который и привёл к трагическому финалу.

Экспертиза пришла к выводу, что малышка скончалась от двух травм головы. При этом первое из увечий было нанесено за два дня до второго. Константин не признал вину, а мать девочки отказались признавать потерпевшей по делу. По одной из версий, следователь пришел к выводу, что девушка плохо заботилась о дочке.

- Мама и бабушка подсудимого рассказали, что Костя очень хорошо относился к девочке. За полтора года совместной жизни она научилась читать и считать. Стала намного лучше разговаривать, с этим у нее были проблемы, - отмечал ранее адвокат Олег Космарев.

Константин не признал вину. Фото: СУ СКР по Свердловской области/читатель «КП»

Ленинский суд признал Константина виновным по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ему назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор несправедливый и незаконный. Будем его обжаловать. Его судили не за то, что он совершил, - пояснил после оглашения приговора адвокат Олег Космарев.

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