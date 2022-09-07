Константин Рыжков не признает вину в расправе над падчерицей. Фото: читатель «КП»

Следователь СК отказался признать потерпевшей 21-летненюю Анастасию по делу об избиении до смерти ее пятилетней дочери. 30 января девочка скончалась от ударов ремнем отчима Константина Рыжкова. Семья проживала в общежитии на Московской. По версии следствия, мужчина расправился с ребенком, воспользовавшись отсутствием жены.

Позже Константин признается, что его раздражало поведение падчерицы. Якобы девочка досаждала ему и мешала играть на компьютере.

- Так как сам он не работал, все домашние хлопоты легли на его плечи, - рассказывал ранее официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых. - От избытка забот по хозяйству он стал иногда «срываться» на девочке. Она его не слушалась, приходила домой в грязной одежде, по-детски обманывала его. Всё это выводило его из себя, и он стал давать волю рукам, иногда прибегая и к ремню «в воспитательных целях».

Анастасия обнаружила тело дочки, когда вернулась домой с работы. Фото: читатель «КП»

Константин свою вину отрицает, а Анастасия давала в суде показания в качестве свидетеля. По наиболее вероятной версии, следствие не признало ее представителем потерпевшего из-за недобросовестного воспитания дочери. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с деталями расследования. В следственном управлении СКР по Свердловской области причины такого решения не комментируют.

- Представитель пострадавшего по делу – управление социальной политики № 27. Мама девочки свидетель, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ленинского суда.

Константину Рыжкову грозит до 15 лет колонии строгого режима, с момента задержания он находится под стражей. На момент публикации связаться с мамой скончавшейся девочки не удалось, девушка отказалась от общения с прессой.

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