Отчим несколько раз ударил девочку кулаками и ремнем с металлической пряжкой Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге будут судить 30-летнего Константина Рыжкова. Мужчину обвиняют в избиении до смерти 5-летней падчерицы. По версии следствия, 28 января Рыжков избил ребенка и несколько раз ударил ремнем. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Но как оказалось, это был далеко не первый случай, когда Константин срывался на девочке. В Следственном комитете пришли к выводу, что горе-родитель отдавал себе отчет в действиях.

- Согласно заключению экспертного исследования, обвиняемый каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством или иным болезненным состоянием психики не страдал и в настоящее время не страдает, в связи с чем в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Одной из причин для расправы послужило то, что девочка мешала Рыжкову играть в компьютерные игры. Также она раздражала его грязной одеждой и детскими уловками. В полиции отмечают – семья жила лишь на деньги супруги Константина. От избытка забот по хозяйству он начал вымещать свою злость на падчерице.

- Это выводило его из себя, и он стал давать волю рукам, иногда прибегая и к ремню «в воспитательных целях», - отмечают в УМВД. - Все накопившееся недовольство на девочку однажды переросло в очередной приступ агрессии, который и привёл к трагическому финалу.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» уже поступило в Ленинский районный суд. Константину Рыжкову грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Человека убили, а ответственных – нет»: в Екатеринбурге полицейский проигнорировал вызовы на место кровавой расправы (подробнее)

Дело о похищении инженера, которого заживо сжег сын, передали лучшим следователям Среднего Урала (подробнее)

Брызнули в глаза из перцового баллончика и украли $4000: в Екатеринбурге два мажора на «Мерседесе» ограбили студента-медика из Египта (подробнее)