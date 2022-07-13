В Екатеринбурге будут судить отчима, который забил до смерти 5-летнюю падчерицу

После ссоры с женой Константин выместил злость на беззащитной девочке Фото: Константин ПУЛОВ

В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело о избиении до смерти 5-летней девочки, ставшей жертвой отчима Константина Рыжкова. По версии следствия, трагедия произошла 28 января в общежитии на улице Московской. 30-летний мужчина выместил злость на девочке после ссоры с женой. Раскрытие жуткого преступления находилось на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Позже труп девочки обнаружила мать. Девушка вызвала скорую помощь, но было слишком поздно. Малышку били по голове, она скончалась от черепно-мозговой травмы. Уже на следующий день Константина задержали, а потом отправили в СИЗО.

- Костя из благополучной семьи. С Настей живут уже давно. Да, иногда гуляли, понять можно - молодежь, но никто не буянил. Анастасия приехала из области, родила в 16 лет, сейчас ей 21. После смерти дочери, мать ночевала на вахте, как говорила она сама «не сможет там спать», - рассказывала «КП»-Екатеринбург соседка Рыжкова.

Согласно картотеке Ленинского районного суда, уголовное дело поступило 11 июля. Дата первого заседания пока неизвестна. Константину Рыжкову грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что в Свердловском областном суде огласили приговор 51-летнему рецидивисту Марату Имашеву. За убийство и изнасилование жительницы Березовского Александры Иньшиной его отправили в тюрьму на 23 года.

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