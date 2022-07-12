Труп женщины нашли в зарослях крапивы. Фото: соцсети/ ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловском областном суде огласили приговор жителю Нижнего Тагила Марату Имашеву. В июне прошлого года вышедший на свободу рецидивист жестоко расправился с 35-летней Александрой Иньшиной. В начале лета молодая мать приехал в центр Екатеринбурга, где отдыхала с друзьями в баре. Под утро Имашев, выискивая жертву для ограбления, предложил блондинке подвезти ее до дома.

Таксист учинил расправу на обочине Серовского тракта. Имашев изнасиловал и задушил Александру, а тело спрятал неподалеку в лесу. Через несколько часов он вернулся и забрал драгоценности. Вдобавок убийца пять раз ударил женщину ножом в шею и спину.

- Надев на ее запястья два пластиковых монтажных хомута, оттащил потерпевшую в кусты возле обочины, где похитил имущество потерпевшей - золотую цепочку с кулоном в виде крестика, золотое кольцо, золотой браслет с кулоном, - рассказывала пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова. - Сразу после этого обвиняемый нанес потерпевшей не менее 5 ударов ножом в жизненно-важные части тела – в область шеи и спины, после чего похитил ее туфли, банковскую карту, а также сотовый телефон.

Убийца проведет в колонии 23 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержать Марата Имашева удалось по горячим следам. Половину жизни он провел за решеткой. На допросе он признался, что пошел на ограбление из-за долгов. После выхода на свободу опытный сиделец набрал кредитов в микрофинансовых организациях.

Ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, убийстве и разбое. В прениях прокуратура потребовала отправить душегуба в колонию особого режима (тюрьму) на 23 года.

Марату Имашеву назначили 23 лишения свободы, а также 2 года ограничения свободы. Его признали виновным по всем статьям обвинения. Он будет отбывать наказание в тюрьме.

Семье убитой Александры передадут «ВАЗ» Имашева, также рецидивист должен выплатить матери женщины 3 миллиона рублей.

По словам государственного обвинителя Евгения Коваленко, Имашев признал вину лишь частично.

- Он познакомился с потерпевшей на улице 8 Марта. Потом они прошли в бар, выпили и она попросила отвезти ее домой. Имашев признал вину в разбое и убийстве. По его словам, сексуальные действия были совершены по обоюдному согласию, - пояснил Евгений Коваленко.

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