Родственники считают, что девушка приревновала сожителя к соседке.

В Каменске-Уральском задержали 20-летнюю Альбину из села Клевакинское, которую обвиняют в убийстве 9-месячного сына. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля, грудничка зарезали кухонным ножом. По версии родственников, Альбина приревновала сожителя Олега к соседке, которую он подвез. После чего попыталась свести счеты с жизнью.

- Альбину выписали из больницы. Все зашили, перебинтовали. И все, сразу в полицию увезли, - рассказала «КП»-Екатеринбург родственница обвиняемой.

Ранее сообщалось, что следствие обратится с требованием о заключении под стражу нерадивой мамаши на период расследования. В ближайшем будущем Альбину проверят на вменяемость.

- По уголовному делу выполняются необходимые первоначальные следственные действия для выяснения причины убийства и иных обстоятельств (в том числе, причин и условий, которые способствовали трагедии). Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, - сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

После убийства девушка попыталась свести счеты с жизнью. Фото: соцсети

Сожитель девушки к 24 годам был уже трижды судим за кражи. В момент трагедии его в доме не было. Один из друзей Олега заявил, что незадолго до трагедии Альбина пыталась продать ребенка односельчанам.

- Она так его любила, так его лелеяла! – рассказывала знакомая пары. – У нас такое горе! Олег подвез до соседней деревни девушку Александру. Ну и ладно! Что же теперь из-за такого убивать! Альбину часто просили закрывать глаза на его гулянки.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали отчима, который до смерти забил 5-летнюю девочку. Расследование этого преступления взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

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