«Костя очень хорошо относился к девочке»: отчим, обвиняемый в смерти падчерицы, выступил с последним словом

Константин Рыжков не признал вину. Фото: читатель «КП»

Ленинский суд Екатеринбурга завершил рассмотрение уголовного дела Константина Рыжкова. Его обвиняют в смерти 5-летней падчерицы. По версии следствия, 28 января он забил девочку ремнем. Адвокат объяснил, почему, по его мнению, Константина должны судить совсем по другой статье. Сейчас же ему грозит до 15 лет заключения в колонии строгого режима.

Ранее в полиции отмечали, что отчим бил девочку «в воспитательных целях». Якобы она досаждала ему и мешала играть на компьютере.

- Позиция Константина – вину он не признает, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Олег Космарев. - Максимум, о чем можно было бы говорить, это с натяжкой о доказанности статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». В чем вся проблема: согласно заключению экспертизы, смерть девочки наступила от двух травм головы, разнесенных по времени между собой не менее чем на двое суток. Причина смерти – наступления комплекса последствий, связанных с обоими повреждениями. То есть каждая из травм по отдельности к смерти привести не могла. Самое печальное, что обстоятельства получения первой травмы следствие не устанавливало. Где и когда эта травма была получена? Может быть у Рыжкова на 26 января было алиби?! Может он вообще в этот день с ребенком не контактировал в принципе? Я обратил внимание прокурора на эти пробелы следствия перед началом судебного заседания. Как мне показалось, он понял меня. Но потом он в прениях говорит: «Вина полностью доказана». И никакого анализа доказательств, никаких попыток устранить противоречия хотя бы в заключении судебно-медицинского эксперта.

На время следствия и суда Константина отправили в СИЗО. Фото Фото: читатель «КП»/СУ СКР по Свердловской области

Свидетелями по делу выступили родители Константина, мать девочки, фельдшер скорой помощи и оперуполномоченный, который брал с Рыжкова показания.

- Мама и бабушка подсудимого рассказали, что Костя очень хорошо относился к девочке. За полтора года совместной жизни она научилась читать и считать. Стала намного лучше разговаривать, с этим у нее были проблемы. Это однозначно не то дело, где вина доказана. Я очень надеюсь, что суд разберется и примет объективное и справедливое решение - добавил Олег Космарев.

Константину Рыжкову огласят приговор 6 октября. Ранее мы писали о том, почему мать девочки не признали потерпевшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области вынесли приговор по делу о смерти молодой мамы (подробнее)

Стало известно, из-за чего житель Верхней Пышмы похитил и сжег отца (подробнее)