Стало известно, из-за чего житель Верхней Пышмы похитил и сжег отца

Анатолия Тропина забили до смерти бейсбольной битой. Фото: соцсети

Первый отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области завершил расследование похищения заводчанина из Верхней Пышмы Анатолия Тропина. Весной семьянина нашли сожженным в «четырнадцатой», легковушка была спрятана в лесу. Обвинения в этом чудовищном преступлении предъявлены сыну Анатолия – Леониду, а также троим друзьям Тропина-младшего Сергей Стяжкин, Валентин Басков и Руслан Маханов.

Как выяснилось, Леонид решил расправиться с родным отцом из-за угроз отнять у него отечественную легковушку и выписать из частного дома.

- Утром 20 апреля 2022 года обвиняемые прибыли к дому по улице Маяковского. В период с 08:20 по 08:38 житель Верхней Пышмы, 1996 г.р (Леонид Тропин), увидев, что его отец прибыл к дому, вышел совместно со своими знакомыми из автомобиля. При этом, один из злоумышленников вооружился бейсбольной битой, - сообщила пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Анатолия повалили на землю и избили. Его дважды ударили по голове битой, а также два раза кулаком. Уже когда он упал, отморозки продолжили добивать его. Следствие пришло к выводу, что мужчина скончался в багажнике, куда его затолкали. Анатолий захлебнулся кровью.

Сожженный автомобиль, в котором нашли труп Анатолия. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Впоследствии обвиняемый, и его знакомый в лесополосе облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли с находившимся в нем телом потерпевшего, - добавила Марина Канатова.

Вечером 28 апреля банда была задержана в Перми, где скрывалась на съемной квартире. В ночь на 29 апреля в лесу была обнаружена сгоревшая легковушка. Сейчас Леонид Тропин и его подельники находятся в СИЗО.

- Проведены молекулярно-генетические, судебно-медицинская, дактилоскопические, портретная и компьютерно-техническая судебные экспертизы, - заявили в СУ СКР по Свердловской области.

Место, где похитили Анатолия Фото: Олег ГАЛИМОВ

Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы переданы в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

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