Михаилу Дихтярю назначили два года ограничения свободы. Фото:личная страница Светланы Маминой во «ВКонтакте»

Суд Первоуральска вынес приговор по делу о смерти 30-летней Светланы Маминой, скончавшейся почти семь лет назад. 12 ноября 2015 года молодая мама попала под колеса автомобиля на трассе под Екатеринбургом. Обвинения в причинении смерти по неосторожности предъявили бывшему сожителю женщины Михаилу Дихтярю. Изначально Следственный комитет квалифицировал дело по статье 105 УК «Убийство», но позже его переквалифицировали на более мягкую.

Михаилу Дихтярю назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. Родственники Светланы категорически не согласны с таким вердиктом и намерены обжаловать решение. Они считают, что Михаил намеренно толкнул Светлану под колеса.

- Будем добиваться отмены или изменения решения суда, - рассказа «КП-Екатеринбург» сестра погибшей Людмила Булатова. – Я считаю, что приговор человеку, убившему мою сестру, оказался слишком мягким. Дихтярь не прочувствовал, не признал свою вину. Я борюсь только за правду. Мне хочется дать веру в правосудие и другим людям. Такие преступления должны наказываться реальным сроком.

Примечательно, что автомобиль, сбивший Светлану в ту роковую ночь, так и не нашли. Изучив обломки, эксперты пришли к выводу, что это был Volvo XC 90.

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