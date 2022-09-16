Людмила Григоренко развелась с мужем в начале 2022 года после семи лет брака. Фото: соцсети

В Свердловской области в городе Ивдель местный житель Игорь Гайдей расправился с бывшей женой, 37-летней Людмилой Григоренко. Свидетелем расправы стала 16-летняя дочка учительницы. Трагедия развергулась утром 9 сентября, когда Игорь пришел к дому экс-супруги с топором, чтобы разбить топором машину Людмилы. Но в итоге набросился на нее.

Людмила и Игорь развелись в начале 2022 года после семи лет совместной жизни. По словам знакомых учительницы, бывший муж постоянно угрожал ей.

После развода Игорь часто присылал бывшей жене угрозы. Фото: соцсети

- Последний год Людмила постоянно рассказывала мне что развелась с мужем и он не дает им покоя. Всегда одни и те же истории о том, что он ей угрожает. Однажды она начала плакать, когда посмотрела в телефон. Я конечно испугалась. А она сказала, что это снова он (Игорь) пишет. И так постоянно, - рассказала «КП-Екатеринубрг» знакомая погибшей. - Точно знаю, что он избивал ее до развода. А потом он им жить нормально не давал, постоянно терроризировал и угрожал.

После убийства бывшей жены Игорь бросился в реку. Его тело нашли лишь спустя два дня. В свердловском главке полиции сообщили, что проверят информацию из СМИ о нереагировании местного отделения МВД на жалобы женщины.

- По факту якобы неадекватного реагирования местного ОВД на сообщения граждан назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будет установлено, соответствует ли эта информация действительности. Если сведения окажутся правдивыми, каждой сестре достанется по серьгам, как в том известном выражении, - прокомментировал случившееся пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам знакомых, Игорь избивал Людмилу, когда они были в браке. Фото: соцсети

В СУ СКР региона воздержались от комментариев.

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