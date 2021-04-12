Фото: архив УГИБДД по Свердловской области / предоставлено семьей погибшей

12 ноября 2015 года, трасса Екатеринбург-Первоуральск. В девятом часу вечера серебристая «двенадцатая» останавливается у автобусной остановки «Водоканал», из машины выходят трое мужчин и 30-летняя Светлана Мамина.

Через несколько секунд маму двоих детей насмерть собьет промчавшийся автомобиль, а ее бездыханное тело еще несколько часов будет лежать на асфальте. Обычная на первый взгляд трагическая случайность обернулась историей, очевидцы которой пять лет хранили обет молчания. Но потом все же не смогли жить дальше с тяжким грузом на душе.

ПОИСКИ ВНЕДОРОЖНИКА VOLVO

За рулем отечественного хэтчбека был 37-летний житель Красноуфимска и сожитель Светланы - Михаил Дихтярь. В качестве пассажиров выступили его друзья Сергей Шонохов и Игорь Востров. Закадычные друзья ездили в Екатеринбург, чтобы купить наркотическую смесь (из показаний фигурантов уголовного дела – прим.ред.).

Сестра просила Светлану бросить Михаила, но та надеялась изменить в лучшую сторону нового ухажера. Фото: предоставлено семьей погибшей

Расследованием ЧП занялся местное управление ГИБДД, сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Перед полицией стояла задача найти лихача, который сбил Светлану и даже не остановился. Изучив обломки эксперты пришли к выводу, что женщину сбил кроссовер Volvo XC 90.

На допросах Дихтярь заявил, что вообще не помнит событий той ночи. А вот его товарищи дали показания, словно под копирку.

- Мы остановились, вышли из машины. Потом мы услышали крик Светы, Миша стал падать в канаву, и она просила, чтобы мы его удержали. Мы побежали вытаскивать его, а потом услышали сзади звук удара. Света лежала на дороге и не двигалась, она была мертва, - таков был посыл ответов Сергея Шонохова и Игоря Вострова.

На похороны Светланы из всех героев той ночи пришел лишь Дихтярь, кавалер погибшей был в первых рядах. Но внятно рассказать родственникам, что же случилось с ней так и не смог.

- Я подходила к нему, спрашивала. Но он лишь отводил глаза, говорил, что не помнит ничего, - вспоминает день прощания со Светланой сестра женщины Людмила Булатова.

Михаил и его «двенадцатая». Фото: предоставлено семьей погибшей

Годы шли и важное для полиции дело превратилось в «глухарь», затерявшийся на полках архива среди прочих нераскрытых преступлений.

ТАЙНА МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

Ситуация изменилась на 180 градусов в мае прошлого года, когда к сестре Светланы обратилась ее подруга из Красноуфимска. Мы не будем раскрывать имя этой девушки в интересах следствия, так как именно она вскрыла секрет, о котором в городке молчали почти пять лет.

- Она вечером позвонила мне, говорит – «Это был не несчастный случай, Светку убили». Якобы, Миша специально толкнул ее под колеса. Я спрашиваю, а кто-то еще знает об этом?! А она мне – «Да весь город уже знает!». Как оказалось, пять лет жить с таким грузом на душе им было очень тяжело, - рассказала «Комсомолке» Людмила Булатова.

Сестра Светланы еле дождалась утра и сразу же позвонила в полицию Первоуральска, чтобы сообщить новые сведения. Информацию оперативно передали в местный отдел Следственного комитета.

- Стоит признать, что СКР сработал максимально грамотно, - отмечает адвокат Дмитрий Ушаков. – Изъяли уголовное дело из полиции, организовали повторный допрос свидетелей. Шонохов и Востров быстро во всем признались. Их не привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, так как у них были для этого причины. Они боялись мести Дихтяря, опасались за свои жизни и за жизни детей.

24 июня Михаил Дихтярь был задержан и доставлен в Первоуральск. Ему предъявили обвинение в предумышленном убийстве, но показания так и не дал. По словам Дмитрия Ушакова, его нельзя было проверить на полиграфе, так как он является потребителем наркотических веществ.

Полгода Дихтярь был под стражей, но потом расследование зашло в тупик. В январе прокуратура отказалась подписывать обвинительное заключение и отправило дело на доработку. Потерпевшая сторона уверена, что надзорное ведомство умышленно тянет время, так как обвиняемый потребовал суд присяжных.

- Суд присяжных – это лотерея. В случае оправдательного приговора могут полететь погоны и в прокуратуре этого очень боятся, - говорит Дмитрий Ушаков.

Адвокат Дмитрий Ушаков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе суд отпустил Михаила Дихтяря под домашний арест, а потом и вовсе выпустил на свободу, в качестве меры пресечения был выбран запрет определенных действий. В частности ему нельзя общаться со свидетелями и покидать жилье после 22:00.

«Дихтярь, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения на обочине автодороги в ходе ссоры с ранее знакомой Маминой С.В решил совершить убийство. Действуя умышленно, с целью убийства, осознавая, что на автодороге интенсивное движение транспорта, предвидя, что в случае толчка под движущийся автомобиль водитель не сможет экстренно затормозить и избежать удар, в результате чего Маминой будут причинены тяжкие телесные повреждения от которых потерпевшая скончается, желая наступления смерти Маминой, дождавшись, когда автомобиль с большой скоростью будет проезжать в непосредственной близости от него, умышленно с силой толкнул двумя руками в область груди Мамину под приближающийся автомобиль, в результате чего Мамина С.В от толчка Дихтярь М.В переместилась на проезжую часть, в результате чего неустановленный легковой автомобиль совершил наезд на Мамину», - говорится в постановлении о привлечении Михаила Дихтяря в качестве обвиняемого.

По словам адвоката Антона Ускова, представляющего Михаила Дихтяря, смерть Светланы – это трагическое стечение обстоятельств, но не более чем несчастный случай.

- Согласно схеме аварии, которую составляли инспекторы ГИДД, расстояние от машины Михаила до трупа составляет 11 метров. На мой взгляд, следователи поторопились, когда квалифицировали случившееся как убийство. Очевидно, что Светлана пыталась позвать на помощь, и для этого стала останавливать проезжающие машины. Очевидцы заявляют, что он ее толкнул под колеса. Но вы же понимаете, что невозможно толчком на 11 метров человека отпихнуть. Да и человек бы сопротивлялся. Это, безусловно, очень интересно дело. Именно поэтому мы будем настаивать на суде присяжных, чтобы люди дали свою независимую оценку, - рассказал «КП» Антон Усков.

КСТАТИ

10-летний сын Светланы был взят под опеку отцом – бывшим мужем Светланы. А маленькую дочку забрала к себе сестра Людмила.

- Малышка долгое время искала маму среди всех темноволосых женщин. Теперь, когда я показываю ей фотографии Светы, она называет ее «мамой Светой», - рассказывает сестра погибшей.

Светлана дважды была замужем. А с Михаилом стала встречаться весной 2015 года. Фото: предоставлено семьей погибшей

По словам родственников, сын обрадовался, когда узнал, что сыщики вышли на след предполагаемого убийцы матери.

- Надеюсь, он сгниет в тюрьме, - сказал 15-летний подросток.

К слову, водителя, который сбил Светлану, так и не нашли. Скорее всего он и не знает, что ему уже не грозит уголовная ответственность.