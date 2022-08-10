Отец Никиты утверждает, что у его сына обнаружили ножевые ранения Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге простились с уроженцем Бисерти Никитой Гусевым. Утром 4 августа тело 23-летнего парня обнаружили во дворе новостройки на улице Бебеля, а в квартире был найден труп его жены Светланы. По предварительной версии, Никита зарезал 19-летнюю супругу. А потом покончил с собой.

Проводить в последний путь Никиту пришли полсотни человек. Светлана же была похоронена три дня назад в родной Верхней Салде. Пятимесячного сына пары забрала к себе семья погибшей девушки.

- Никита был спокойным и порядочным парнем. Очень жаль, что так рано уходят молодые ребята, - сказала на прощании знакомая семьи Гусевых.

После похорон близкий друг Никиты рассказал о его отношениях с женой.

- Про Никиту могу сказать только хорошее, - пояснил друг погибшего Александр. - Очень вежливый, порядочный, работящий. Я видел Свету, когда она была беременна. Я ему говорил потерпеть, после родов станет полегче. Про скандалы не слышал. Бывало, она немного кричала на него. Но он ее не лупил или еще что-то. Человек в армии служил. У него выправка. Не мог он женщину обидеть. Версия случившегося? Общей версии нет. Каждый будет защищать своего ребенка. Сейчас все раздают интервью. Мол все всё знали. Но никто ничего не сделал. Надо ждать результаты следствия. Я его так хорошо знаю. Не могу себе представить, что он убил ее.

В свою очередь отец Никиты утверждает, что Следственный комитет возбудил уголовное по статье «Убийство». До 9 августа съемная квартира пары была опечатана. Родственникам разрешили забрать личные вещи супругов. Однако силовики по-прежнему изучают телефоны Никиты и Светы.

Светлана училась на фармацевта. Фото: соцсети

Официальные представители СУ СКР по Свердловской области и регионального главка полиции воздерживаются от комментариев.

- У Никиты несколько ножевых ранений в груди. Все руки избиты. В квартире еще кто-то был. Третьи лица. Либо они убили, или Никита защищал Свету. У меня есть справка. Там указано – причина смерти не суицид, - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Александр Гусев.

Ранее мать Светланы Коптевой рассказала о том, как ее дочь заставляли оформлять микройзаймы. Девушка признавалась родным, что хочет уйти от Никиты.

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