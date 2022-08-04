«Постоянно ругались и скандалили»: в Екатеринбурге семьянин убил жену и покончил с собой

Окровавленное тело мужчины нашли рядом с клумбой. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге кровавая драма разыгралась на Новой Сортировке. Утром 4 августа чат жильцов дома 146 по улице Бебеля ошарашило голосовое сообщение от жительницы третьего подъезда.

Женщина сообщила, что увидела, как молодой человек покончил с собой. Уже через 20 минут стало понятно, что парень свёл счёты с жизнью после того, как расправился со своей супругой.

При этом в квартире остался 10-месячный малыш.

- Бабушка приезжала забирать ребёнка. А потом стояла на улице и плакала, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница дома.

Как выяснилось, семья снимала квартиру на втором этаже. По словам ближайших соседей, пара постоянно ругалась.

Семья снимала квартиру на втором этаже. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- У нас общая стена. Так вот каждый вечер одно и тоже. Постоянно ругались и скандалили. Он то себя тихо вел, а она прям наезжала, - вспоминает соседка.

Сейчас квартира, в которой произошло убийство, опечатана Следственным комитетом. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.