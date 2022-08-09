Никита не обеспечивал семью, несмотря на то, что брал смены по 18 часов. Фото: соцсети

Утро, 4 августа, стало самым страшным днем в жизни 43-летней Елены Коптевой. На ее рабочий телефон позвонили сотрудники следственного комитета и сказали ей, что ее дочь Светлана была убита. Кровавую бойню устроил муж девушки, 23-летний Никита Гусев. После произошедшего парень покончил с собой. В их съемной квартире рядом с трупом матери силовики обнаружили плачущего пятимесячного младенца. Мать Светланы Гусевой рассказала «КП-Екатеринбург», что писала ей дочь накануне страшной трагедии.

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЛ ЖЕНУ И РЕБЕНКА

Елена Коптева уже рассказывала «КП-Екатеринбург», что отношения между молодыми супругами в последнее время были натянутыми. По ее словам, Никита не обеспечивал ни жену, ни ребенка. Сама Елена была категорически против их союза и даже настаивала, чтоб дочь сделала аборт, когда забеременела.

- Я часто говорила ребятам, что им пока рано думать о семейной жизни и детях. Свете надо было окончить учебу, а у Никиты вообще не было образования, он работал курьером. Я покупала Свете противозачаточные таблетки, - рассказывала мама погибшей Светланы. - Когда Никита это увидел, называл меня «детоубийцей» и запретил Свете со мной общаться. А в конце июня дочка забеременела. Честно скажу, я настаивала на аборте, потому что Света и Никита сами еще были детьми.

Никита часто осуждал Елену за то, что она вмешивается в их Светой отношения. Из-за этого в семье часто возникали конфликты. 23 февраля матери и вовсе пришлось вызывать полицию. Тогда Никита запер Свету в квартире, забрал у нее все документы, в том числе ее паспорт и свидетельство о рождении сына.

После этого конфликта Елена прятала дочь в Верхней Салде, а потом сняла ей квартиру на Бебеля в Екатеринбурге. Но в марте Никита отыскал супругу и пара снова стала жить вместе. Конфликты в это время не прекращались. Кстати, о постоянных ссорах «КП-Екатеринбург» говорят и соседи в доме на Бебеля.

Елена была на связи с дочкой. Во вторник, 2 августа Елена Коптева получила тревожное сообщение от дочки. Молодая мама решила разорвать брачный союз.

- В нем Света пишет мне: «Мама, я сейчас напишу сообщение и удалю это. Я хочу уйти от Никиты. Но он сказал, пока я не верну ему деньги, которые он потратил на меня, он не уйдет. Если я хочу с ним расстаться, то я должна положить на стол заявление о разводе и отдать ему 70 тысяч рублей, которые он на меня потратил», - рассказывает Елена.

Девушка заранее собрала вещи мужа и хотела забрать у него ключи. Однако на следующий день, 3 августа, Света заявила маме, что они с Никитой разобрались и у них все в порядке.

СООБЩЕНИЯ ОТ СВЕТЫ

Публикуем хронику сообщений от Светланы, которые она отправляла маме в день трагедии. По словам Елены, муж отбирал у ее дочери телефон, поэтому девушка очень опасалась звонить маме в день гибели, 4 августа.

04:12 Света: Он все узнал. Не пиши. Пока, мам.

07:54 Мама: Света, как дела? Возьми телефон, я тебе сейчас позвоню как будто из больницы. Давай я отправлю к тебе отца с сестрой.

07:55 Света: Он дома.

07:56 Света: Все нормально.

07:56 Света: Я позвоню.

07:57 Света: Позже.

07:58 Света: Мама, успокойся.

07:58 Света: Я сказала, что позвоню.

07:59 Мама: Возьми телефон.

После этого сообщения Елена стала звонить на телефон дочери и больше не получила ответа… По словам Елены, кровавая бойня в квартире на Бебеля произошла 4 августа в промежутке с 8:00 до 10:00 утра.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Как рассказала Елена, двоюродный брат в квартиру к Никите и Свете приехал, как они и договаривались, в 14:00. Родственник был у дома, но двор уже оцепили и на месте работали следователи.

- Мне звонят следователи, спрашивают: «Кто такая Светлана Гусева?». Я отвечаю, что я ее мама. Понимаю, случилось что-то страшное, спрашиваю: «Что с моей дочерью?». В то же время на втором телефоне со мной разговаривал родственник. Он мне в трубку говорит: «Мы приехали, тут все оцеплено. Но это не по нашему случаю». В это время по другому телефону я узнаю, что Никита убил мою дочь. Спрашиваю, что с мужем, мне отвечают, что он покончил с собой. Говорю племяннику: «Он ее убил», - рассказывает Елена.

Никита Гусев покончил с собой в 10:30. Плачущего ребенка из открытой квартиры сразу же увезли в больницу № 11. Елена бросила все и выехала в Екатеринбург около 14:00. Следователи нашли Елене больницу, в которую отвезли ее внука. У нее на руках были копии документов, по которым ей должны были вернуть мальчика. Но в день трагедии малыша забрать не удалось.

- На следующий день, 5 августа, я пришла в органы опеки. Сказала, чтобы мне в этот же день помогли забрать внука. В следственном комитете мне также назначена была встреча. В квартире в Верхней Салде у нас уже было все для ребенка кроватка, смеси, вещи. Органы опеки приходили к нам, убедились, что в нашей квартире есть все условия. В полиции мне помогли и дали справки об отсутствии судимости. У внука не было статуса, так как свидетельства о смерти родителей не было. Малыш просто был ребенком, который оказался в трудной жизненной ситуации, - рассказала Елена Коптева.

Теперь Елене предстоит дождаться вскрытия квартиры, в которой убили Свету. По словам Елены, следователи откроют ее на этой неделе.

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