Никита заставлял жену влезать в долги и даже закрывал ее одну в квартире. Фото: соцсети

Настоящая семейная драма разыгралась в Екатеринбурге в районе Сортировки ранним утром 4 августа. Около 10:30 в общедомовом чате многоэтажки по ул. Бебеля, 144 появилось голосовое сообщение. Женщина испуганным голосом просила вызвать полицию, ведь рядом с домом лежало тело молодого человека. Позднее, когда силовики вошли в съемную квартиру парня (входная дверь была открыта) они увидели ужасающую картину. Там лежало окровавленное тело молодой женщины, рядом истошно плакал пятимесячный малыш. Оказалось, что парень сначала жестоко расправился с супругой, а после покончил жизнь самоубийством...

Мама убитой девушки Елена Коптева откровенно рассказала «КП-Екатеринбург» о том, как складывались отношения ее 19-летней дочери Светланы с 23-летним Никитой Гусевым.

«ОТВАЛИ ОТ НАС»

Год назад Светлана приехала в Екатеринбург из Верхней Салды поступать в фармацевтический колледж. Тогда же на сайте знакомств она познакомилась с Никитой Гусевым. «Спокойный, закрытый, мечтал стать летчиком, но вылетел из колледжа», - так в основном описывают Гусева его знакомые и родные.

- 23 января 2021 Никита приехал к нам в Верхнюю Салду. Я сама поехала его встречать на машине на вокзал в Нижний Тагил. Он сел и начал говорить мне: «Я весь такой умный, у меня аттестат с отличием, в летное училище поступал, но с руководством взгляды не сошлись». Говорил, что хочет вновь поступить и получить специальность «пилот гражданской авиации», - рассказывает Елена.

День назад женщина похоронила свою дочь и ей очень тяжело все это рассказывать.

– Я ему тогда сказала, что он слишком сладкий. Но внутри я ощущала, что дерьма в нем достаточно. Свете я сразу сказала, мы замучаемся доставать тебя из этих отношений, но она мне говорила, что я себя накручиваю.

Светлане предлагали сделать аборт, но супруг был против. Фото: соцсети

Никита родом из Бисерти. Но отношения с родителями у него не складывались. По словам родных парня, и мать, и отец парня любили выпить лишнего. Елена предложила парню свою помощь. Она нашла авиакомпанию, которая бы взялась платить за Никиту по программе целевого обучения.

- По счастливой случайности я знаю сотрудников одной авиакомпании. Они уже были готовы заниматься его документами, но когда я сказала об этом Никите, стали происходить странные вещи, - говорит Елена. - Начались отговорки. То ему английский надо пересдать, то еще что-то. Хотя до этого уверял, что у него в аттестате одни пятерки. В конце концов, мне пришло от него сообщение: «Отвали от меня. И не лезь в нашу жизнь».

«ЗВАЛ МЕНЯ ТЕТЯ ЛЕНА»

С того момента, Елена старалась как можно меньше общаться с Никитой. Но продолжала помогать дочери. В основном финансово. При этом женщина не отрицает: парень много работал. Устраивался, то на склад, то в магазин. Искал способы заработать деньги.

- Он звал меня мама Лена. Я часто говорила ребятам, что им пока рано думать о семейной жизни и детях. Свете надо было закончить учебу, а у Никиты вообще не было образования. Я сама покупала Свете противозачаточные таблетки. Потому что я не хотела воспитывать троих детей – младшую, старшую и ее избранника, - рассказывает мама погибшей Светланы. – Когда Никита увидел, что я покупаю Свете противозачаточные, случился конфликт. Он называл меня «детоубийцей» и запретил Свете со мной общаться. В результате, в конце июня она забеременела. Честно скажу, я настаивала на аборте, потому что Света и Никита сами еще были детьми.

После этого Никита заставил Свету заблокировать контакты матери. О дочери Елена узнавала от своей матери, с бабушкой девушка поддерживала связь. Так, Елена узнала, что во время беременности Света подрабатывала фасовщицей, а еще о том, что молодые решили зарегистрироваться.

- Они с июля по сентябрь со мной не общались. У нас с дочками были куплены путевки в Анапу, так как у меня была неделя отпуска. Я ждала Свету в аэропорту. Она не приехала, и мне было очень больно. В середине октября 2021 года Света приехала ко мне и сказала, что ей надо лечить зубы. Я все оплатила. Никита сказал, что вернет мне деньги за лечение. Хотя, я сама у него никогда ничего не просила, - удивляется Елена.

Я ВООБЩЕ-ТО С РАБОТЫ

В январе 2022 Елене стало по-настоящему тревожно за дочь.

- Света позвонила мне поздно вечером, будучи на восьмом месяце беременности и сказала: «Мама, он выгнал меня. Я стою на остановке. Поеду к подруге». Я была готова выехать за ней. Но она отказалась, - вздыхает Елена. - Потом Никита приходил к ее подруге и вынудил вернуться к нему продолжить семейную жизнь. Так, они стали искать съемное жилье. Никита настаивал, что квартира должна была быть рядом с его работой. А то, что Свете на занятия ездить в колледж его не волновало.

Когда врачи выявили у Светланы осложнения, Елена снова подключилась. Женщина искала врачей для дочери. Но вместо слов благодарности от Никиты получала лишь оскорбления.

- Он говорил: «Опять твоя мать лезет в наши дела», - рассказывает Елена. – Дошло до того, что Света рожала в состоянии истерики. Мой внук появился на свет 14 февраля. На выписку, 19 числа Никита не пришел, мол, был на работе. Я встречала ее одна с большим букетом цветов, с вещами для малыша. Никита на все это не дал ни копейки. А когда мы приехали на их съемную квартиру, он встретил нас у подъезда со словами: «Че так долго? Я вообще-то с работы». В этот же день мы планировали вернуться в Салду, так как Света попросила меня научить ее уходу за малышом. Я должна была показать дочке, как правильно купать малыша.

Света мечтала помогать людям и стать фармацевтом. Фото: соцсети

В Екатеринбург Светлана вернулась к 23 февраля. По словам Елены, на съемной квартире был бардак, а Никита вел себя агрессивно.

- Я просто сказала Никите: «Спасибо, что нас встретил, настоящий глава семьи», - продолжает Елена. И тут на меня обрушился поток брани. Никита весь покраснел, начал махать руками, его затрясло. «Да пошла ты на [половой орган], дура. Это моя семья. Ты вообще кто такая?» - орал он. После этого он выхватил мою сумку и выбросил ее с 8 этажа. Я сказала им: «Давайте вы тут все успокоитесь. Я уйду, раз так вас раздражаю, а вы решите семейные проблемы».

БЫЛА КАКАЯ-ТО ЗАВИСИМОСТЬ

Близкие отмечают, что ни Света ни Никита не пили алкоголь. Но по ощущениям родных, Никита был зависимый. Для новорожденного сына он заставлял жену брать вещи, которые раздают добрые люди. Денег на ребенка давать отказывался.

- Он играл в онлайн-игры и ходил на работу. Вот и все его увлечения. Мне кажется, у него были еще какие-то зависимости. Куда он девал все заработанные деньги? Не знаю, потому что жили они с марта со Светой на детское пособие. Он заполнял справки о доходах, для получения пособия. В последнее время он работал курьером. И зарплата Никиты была приличная. Суммы больше 70 тысяч рублей. И когда Света просила его купить что-то малышу или в квартиру, у него был только один ответ: «У меня нет денег». При этом Света мне признавалась, что Никита уже заставлял ее брать микрозайм. Был долг в размере 33 000 рублей. Этот долг погасила я. Тогда Свету предупредила, чтобы это было в последний раз, - уверяет Елена.

Елена рассказала, что 23 февраля Никита и вовсе перешел все границы дозволенного. Он запер жену в квартире, отобрал ее документы и телефон. Фактически, он взял жену в заложники. В этот же день Елена увезла свою дочь от мужа обратно в Салду.

- Света мне позвонила с приложения на компьютере. И ревела в трубку: «Мама, забери меня! Он отобрал документы и сказал мне, что я отсюда больше не выйду». Я сразу позвонила в полицию. Когда подъехала к дому, рядом был наряд. Полицейским Никита говорил, что теща рушит семью. Полицейские заставили его вернуть Свете паспорт и документы из роддома. После этого я снова увезла дочь в Верхнюю Салду. А уже потом нашла ей новую съемную квартиру. Ту самую – на Бебеля, - вздыхает Елена.

Несмотря на то, что семья прятала Свету от мужа-абьюзера, он ее разыскал. Они снова начали жить вместе. Но, по словам Елены, Светлана не раз признавалась матери, что хочет развестись.

- Мы всегда были на связи с дочкой. Света мне пожаловалась, что Никита ей сказал, что не собирается вкладывать в ребенка деньги, - вздыхает Елена. - Во вторник, 2 августа Света заявила Никите, что хочет развод. Света мне в этот день написала сообщение, которое потом удалила. Никита ей сказал: «Клади заявление на развод и 70 тысяч рублей, которые я на тебя потратил. Только потом мы разведемся».

Что было дальше, Елена не знает. Уже 4 августа ей позвонили следователи и сказали о том, что ее дочь Светлану убили…

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